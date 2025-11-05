【J１優勝争い】ラスト３節、栄冠を手にするのはどこか。鹿島と柏の一騎打ちか、命運を握るのは“横浜勢”？
2025シーズンのJ１リーグも、ついにラスト３節。熾烈な優勝争いは５チームに絞られたものの、５位のサンフレッチェ広島は首位・鹿島アントラーズと勝点８差と現実的に厳しい状況だ。
ここでは上位４クラブに絞り、残り対戦カードから“真の優勝候補”を炙り出す。
１位／鹿島アントラーズ
勝点67／20勝７分８敗／53得点・29失点
36節／11月８日 vs横浜FC（H）
37節／11月30日 vs東京ヴェルディ（A）
38節／12月６日 vs横浜F・マリノス（H）
横浜勢との連戦を残す。残留争い真っ只中の横浜FC（18位）をホームで迎える次節の試合がまずポイント。死に物狂いで勝点を狙う相手を叩けるか。覇権奪取への鍵となる。
２位／柏レイソル
勝点66／18勝12分５敗／55得点・33失点
36節／11月８日 vs名古屋グランパス（H）
37節／11月30日 vsアルビレックス新潟（A）
38節／12月６日 vs FC町田ゼルビア（H）
勝点１差で鹿島を追う。すでに残留も優勝も関係ない３チームとの対戦を残しており、その点で希望はあるか。鹿島と同じくホームゲーム２試合を残しているのもポジティブな材料だ。
３位／京都サンガF.C.
勝点62／17勝11分７敗／59得点・37失点
36節／11月９日 vs横浜F・マリノス（H）
37節／11月30日vs横浜FC（A）
38節／12月６日 vsヴィッセル神戸（H）
鹿島と同じく横浜勢との連戦を残す。残留を争う横浜FM（17位）と横浜FC（18位）に連勝し、上位２チームとの差がどうなるか。そこで初めて逆転優勝の可能性を探れるだろう。
４位／ヴィッセル神戸
勝点62／18勝８分９敗／45得点・30失点
ACLEリーグステージMD４／11月５日 vs蔚山HD（H）
36節／11月９日 vsガンバ大阪（A）
天皇杯準決勝／11月16日 vsサンフレッチェ広島（H）
ACLEリーグステージMD５／11月26日 vs上海申花（A）
37節／11月30日vs FC東京（H）
38節12月６日 vs京都サンガF.C.（A）
ACLEリーグステージMD６／12月９日 vs成都蓉城（H）
ACLE、さらに天皇杯も戦うハードスケジュールで“息切れ”が懸念材料。しかもリーグ最終戦は今季好調の京都とのアウェーゲームだ。首位・鹿島との勝点５差をここからひっくり返すのは容易ではない。
ここまでの内容を踏まえれば、覇権争いは鹿島と柏の一騎打ちの様相を呈してきた。横浜勢のサバイバルがタイトルレースを大きく左右するのは間違いない。果たして、栄冠を手にするのはどこか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
