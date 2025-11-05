辻希美、授乳クッションで第5子を抱く姿を披露！ 授乳お助けアイテムの紹介「めちゃくちゃ快適」
タレントの辻希美さんは11月3日、自身のInstagramを更新。ベビー用品ブランド「べびくる」の授乳クッションを使って第5子を抱く姿を公開しました。
【写真】辻希美＆かわい過ぎる子どものツーショット
辻さんはこの商品について、「使ってみたらベルトでしっかり固定できるから両手があくし、超絶フィットで安定感もあるから最近の授乳タイムがめちゃくちゃ快適になりました」とコメントし、「授乳中で小さなストレスを感じてる人にはぜひ試してみてほしいです」と締めくくりました。
この投稿には、5日現在で3万6000を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
授乳時間が快適になるアイテムを紹介辻さんは「最近加わったニューアイテム @babykuru_ の授乳クッション」とつづり写真を掲載。腰に「べびくるナーシングピロー」を巻き、その枕部分に第5子を置くようにして抱っこしている姿が写っています。この授乳クッションは表生地がコットン100％で、子どもの肌に優しい設計になっているそうです。
愛用ブランドを他にも紹介辻さんは10月30日にもInstagramを更新し、ほかに愛用しているベビー用品ブランドを紹介しています。この投稿には、ニュージーランドのベビー・キッズ服ブランド「ジェイミーケイ」の淡いピンクの花柄ロンパースを身に着けた子どもの写真を添えていました。第5子は8月に生まれたばかり。これからの成長が楽しみですね。
