数百年の歴史を持つ、長崎市式見地区の「郷くんち」。

担い手が不足する中、伝統を受け継ごうと奮闘する若者たちがいました。

◆踊町が回ってくるのは 8年に1度

乙宮神社で行われた「式見くんち」。

ことしは2つの自治会がそれぞれソーラン節、和太鼓を奉納しました。

8年に1度、踊町が回ってきます。

（森 恒心さん(19)）

「本日奉納いたしますのは、“式波三花” です」

荒毛自治会が奉納した和太鼓。

打ち手を務めたのは、地元で生まれ育った中学生から社会人までの6人です。

（観客）

「出ているみんなは（勤め先の保育園の)卒園児。本当に感動して。きょうは…」

（観客）

「すごいな、かっこいいなと」

◆地域の繋がりを絶やさない…若者たちが一念発起

若い世代の参加を求める自治会の呼びかけに応じて、和太鼓への挑戦を決めた6人。

そのうち4人は、初めての参加です。

8月以降、学校や仕事終わりに集まり練習を重ねてきました。

（初参加 飯田 龍心さん(13)）

「ちょっときつい、思ったより…」

（初参加 堀部 煌響さん(19)）

「難しい部分もあるが、コツをつかめば。気合と根性でやるだけかな。

やってみて楽しい」

指導するのは、プロの和太鼓奏者の戎谷 和夫さんです。

（和太鼓奏者 戎谷 和夫さん(50)）

「自己満足だけでなくて、会場全部がやってよかったな。終わった時に拍手喝采で、また聞きたいという演奏になれば」

体に響く芯のある音を出す長胴太鼓と、高音で演奏をリードする締太鼓の2種類の太鼓で奏でる『式波三花』。

神事にふさわしく丁寧に叩く小さな音から始まり、徐々に盛り上がっていく5分ほどの曲です。

リズムの要となる “締太鼓” を担当するのは、高校1年生の黒木 悠真さん。

楽器の経験があることや、器用で努力家なところを見込まれて抜擢されました。

（記者）

「自身では何点くらい？」

（締太鼓 黒木 悠真さん(16)）

「35点くらい。慌ててちょっと失敗してしまったので。練習をもっと積み重ねていきたい」

演奏終わりには、アンコール＝“モッテコイ”にも応えます。

（和太鼓奏者 戎谷 和夫さん(50)）

「モッテコイを(演奏の)前提に入れるな。最後に盛り上がらないといけないけど、モッテコイがあるからと思うと、たぶん盛り上がりきれない」

この日は、初めての通し稽古。本番さながら、演奏が終わると声がかかります。

（自治会メンバー）

「モッテコ～イ、モッテコイ」

（締太鼓 黒木 悠真さん(16)）

「モッテコイ、ありがとうございます」

声にこたえて、力の限り再演奏。そして…

演奏を終えたメンバーは、次々に膝から崩れ落ちたり、畳に倒れこんだり…。

演奏に耐えられる体力作りも重要です。

（森 恒心さん(19)）

「(モッテコイまで）連続して打つのはきょう初めて。ちょっと慣れてない。体勢なども含め、ちょっときつい」

◆100年以上受け継がれてきた演し物は途絶え…

奉納する『式波三花』は、戎谷さんが作曲し、森さんが曲名を付けました。

（森 恒心さん(19)）

「“式波”は式見の式と、式見は港町で海があるので波。

自然とともにある私たちを、見守ってくれる神様に捧げますという意味でつけた。

皆ピタッと、きたみたいで “よし、それでいこう！” と満場一致。この曲名に決まった」

数百年の歴史を持つ式見くんちでは、各自治会が浮立やコッコデショ、女角力などの郷土芸能を披露してきました。

荒毛自治会が和太鼓を始めたのは、8年前の前回から。

今年が2回目の奉納です。

以前、荒毛自治会が奉納していたのは「俵 藤太の百足退治」。

ムカデに襲われた姫を武将が助ける物語を、女性だけで演じていました。

しかし2001年を最後に、現在は奉納していません。

（荒毛自治会 眞田 博道 会長）

「一番は人口減。女性が少なくて30人ぐらい集めるのはもう、ちょっと無理」

今回の打ち手のひとり、下田 祐美さんの祖母もこの演し物に参加していたそうです。

（下田 祐美さん(30)）

「(祖母は）ここの後ろに写っているのかな。顔は写っていないが…」

（下田の父 啓祐さん）

「こう見て(ムカデ役は)だいたい40人くらいかね。それくらいいたと思うが、20人くらいに減らしてもやれるならやってもいいという意見もあったが、それでも人が集まらなかった」

100年以上受け継がれてきた演し物は途絶えましたが、若い世代が新たな伝統を生み出しています。

（下田 祐美さん(30)）

「ずっと式見に住んでいるので、地域の人を盛り上げられたらいいなと」

本番まで一週間を切った日の夜。

御旅所となる公園で、練習するメンバーの姿がありました。

（初参加 飯田 龍心さん(13)）

「当日失敗しないように、みんなと協力して頑張りたい」

（初参加 黒木 志縁さん(18)）

「3か月間くらい頑張ってきたので、全力を出して式見を活気づけていきたい」

屋外での音の響きなどを確認し、本番に向かいます。

◆式見が盛り上がる祭りを残し続けたい

いよいよ本番当日。

乙宮神社での奉納に続き、お下り後の御旅所でも奉納します。

（掛け声）

「行くぞ、おー！」

この日の締めくくりとなる奉納が『式波三花』。

気迫のこもった演奏を繰り広げます。

詰めかけた観客も、リズムに合わせて手拍子。

（観客）

「モッテコ～イ、モッテコイ」

最後の気力を振り絞り、モッテコイの声に応えました。

（締太鼓 黒木 悠真さん(16)）

「今回はもう100点。自分の精一杯を出せたかなと思う」

（下田 祐美さん(30)）

「出し切れたのかなと思う。いろいろ郷土芸能とかが出来なくなってきているが、和太鼓など違う形でも残していきたい」

（森 恒心さん(19)）

「自分がこの式見に住んでいる間、声がかかったら積極的に参加して、祭りを盛り上げていく立場になれたらいい」

今年も見事な奉納が行われた「式見くんち」。

形を変えながらも若者たちの思いが伝統をつないでいきます。