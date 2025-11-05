MEGUMI¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤äÌ¾·úÃÛ²È¤ÎÆ°²è¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
マルチクリエイター・MEGUMI（44）が都内で5日、美容業界に興味ある男子高校生を集め「やりたいことを実現するための3つのプロセス」について特別講義。来年度から男子にも門戸を開く専門校「バンタン総合美容学院大学部」が、名誉学院長のMEGUMIを招いて主催した。
¡¡½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Î¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ï±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¡£¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î´ë²è¤·¤¿±Ç²è¤ò¡¢³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ø¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡ÖÁ´Â®ÎÏ¤Ç¤º¡Á¤Ã¤ÈÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤³°¤Ç¤Î»Å»ö¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ãç´Ö¤â³¤³°¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µï½»¤Î£±¤Ä¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤³¤ì¤«¤é¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¼ï¤Þ¤¤¬¤Ç¤¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤»þ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤È¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡££Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏàÌîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ä¡¢À¤³¦Åª·úÃÛ²È¤Î°ÂÆ£ÃéÍº»á¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡¢À¸¤Êý¤È¤«¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È¤«¡¢Àï¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤¼«Ê¬¤Ë¥®¥å¥Ã¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤ò¡¢²¿¿Í¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤È¤«¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«¸«¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥Á¥ã¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£à¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤ã¥Þ¥º¥¤¤Êá¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤³¤¦¼«Ê¬¤ò¡Ê¾å¤Ë¡Ë¤â¤Ã¤Æ¤¯¤È¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤Ï»ØÅ¦¡£¡Ö¤À¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ëà¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤«¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤á¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò²¿¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î²¿¤«¤ò¸«Æþ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¤È³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£