JO1木全翔也「よくご飯に行く」INIメンバー告白「奢ってます」可愛いさを感じる瞬間もぶっちゃけ
【モデルプレス＝2025/11/05】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の木全翔也が、4日放送のフジテレビ系トークバラエティー「EXITV」（毎週火曜深夜1時25分〜）に出演。一緒に食事に行く後輩を明かした。
【写真】JO1木全翔也が奢ったINIメンバー
この日のスタジオトークで後輩と食事に行くかを聞かれた木全は「たまに行きますよ」頷き「INI、DXTEENとかは。それこそINIとかはよくご飯に行ったりしてます」と同じLAPONEエンタテインメントに所属するグループ・INI（アイエヌアイ）、DXTEEN（ディエックスティーン）との交流について告白。これを受け、「奢んなきゃいけない」と共演者から言われると「奢ってます」と返答していた。
すると金城碧海は「てかINIとか年上じゃない？年齢的に言えば」と指摘。しかし、木全は「年上のメンバー多いんですけど、それこそ理人とかは年下だし、同い年の雄大とかもいて、そういう子とはご飯食べに行ったりしています」と池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）や佐野雄大と食事に行っているという。また「後輩の可愛いなって感じる瞬間とかある？」という質問には「『あれ見ましたよ』とか『あの曲聴きました』とか言われるとちょっと嬉しい」と明かしていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
