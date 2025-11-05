後藤真希、シアートップス×“超ミニ”衣装姿で美脚スラリ「セクシーすぎる」「スタイルレベチ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/05】タレント・歌手の後藤真希が5日、自身のInstagramを更新。4日放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波◇（ダイヤは音符マーク）」（毎週火曜深夜2時〜）出演時のオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳元モー娘。「脚に目が行っちゃう」SEXY衣装姿
後藤は「あのちゃんの電電電波 ありがとうございました！」とつづり、同番組のスタジオで撮影したショットを公開。真っ赤なトップスにウエストが透ける黒のシースルーインナーを合わせ、黒いハードな雰囲気のショートパンツからは、スラリと伸びた美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「顔が小さい」「脚に目が行っちゃう」「どうしてそんなに綺麗なの」「セクシーすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
