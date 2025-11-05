JO1金城碧海「人を好きになるっていうことが本当になくて」恋愛観告白
【モデルプレス＝2025/11/05】グローバルボーイズグループ・JO1 （ジェイオーワン）の金城碧海が、4日放送フジテレビ系トークバラエティー「EXITV」（毎週火曜深夜1時25分〜）に出演。自身の恋愛観について明かした。
この日のスタジオトークで「自分の気持ちストレートに言える？」と話を振られた金城は「僕言えますね」と返答。「何て言うの？」と深掘りされると「僕はわりと結婚しように近いかもしれない」と言いつつも「でもあんまり人を好きになるっていうことが本当になくて。学生時代から。まじでないんですよ」と打ち明ける金城。「理想が高いのか、高くはないけど人を信用するまでが長いのか分からないんですけど…」と自身が人をあまり好きにならない理由について自己分析した。
司会でお笑いコンビ・EXITの兼近大樹は「本当の意味で自分のことも愛せてねぇのかな？」と口にし、りんたろー。も「こんな自分好きになるやつ変みたいに思うことある？」と金城に質問。すると「あ、ちょっとあるかもしれないです」と頷き「好きって言われると冷めちゃうタイプだ？」という問いにも「あるかもしれないですね。自分に自信がない」と答えていた。（modelpress編集部）
