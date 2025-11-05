TWS、“ロングヒット”の勢い続く！4thミニAL『play hard』が日本チャート上位を席巻

TWSが、韓国国内外の音楽チャートで上位にランクインし、圧倒的な底力を見せている。

《写真》TWS、日本の夏を満喫！「エモすぎ…」

11月5日、オリコンによるとTWSの4thミニアルバム『play hard』は13万9025枚を売り上げ、最新の「週間アルバムランキング」（11月10日付／集計期間10月27日〜11月2日）で3位を記録した。

これは、前作『TRY WITH US』の日本での初週累計販売枚数（約8万7000枚）を大きく上回る数字だ。『play hard』は日本発売初日の10月30日に「デイリーアルバムランキング」で1位を獲得し、さらに11月3日付の同チャートで再び1位を奪還。その圧倒的な勢いを証明した。また、Billboard Japanの「トップアルバムセールス」（集計期間10月27日〜11月2日）でも3位にランクインし、日本での人気を証明した。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）TWS

音源チャートでも好成績を収めている。タイトル曲『OVERDRIVE』は10月27日にMelonデイリーチャートに初登場した後、徐々に順位を上げ、最新の週間チャート（11月3日付／集計期間10月27日〜11月2日）で92位に初ランクインした。11月2日にSBSの音楽番組「人気歌謡」で公式活動を終えたにもかかわらず、連日順位を更新し“逆走ヒット”の兆しを見せている。

この人気の中心には、“アンタルチャレンジ（可愛く拗ねるチャレンジ）”がある。誰でも簡単に踊れる振り付けと可愛らしい仕草が特徴で、アーティストのみならず俳優やスポーツ選手、一般ユーザーまで幅広く参加し話題を呼んでいる。チャレンジブームの勢いに乗り、『OVERDRIVE』はインスタグラムの「リール人気上昇オーディオ」チャートで1位を記録。TikTokの楽曲チャート「トップ50」でも上位を維持している。

次なるTWSのステージは“グローバル”だ。彼らは11月28日・29日に香港で開催される『2025 MAMA AWARDS』に出演するほか、12月27日には年末の大型音楽フェス『COUNTDOWN JAPAN 25/26』にも出演予定だ。

（記事提供＝OSEN）