ILLIT・NCT WISHら次世代K-POPスター集結！授賞式「MMA2025」第2弾ラインナップ公開

音楽授賞式「Melon Music Awards」に、K-POPの未来を担う新世代アーティストたちが勢ぞろいする。

【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能

カカオエンターテインメントの音楽プラットフォーム「Melon」は、12月20日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催される「The 17th Melon Music Awards, MMA2025」（以下、「MMA2025」）の第2弾ラインナップとして、NCT WISH、ILLIT、Hearts2Hearts、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、IDIDの出演を発表した。

今年、自分たちだけの“COLOR”を“poppop”と弾けさせながら眩しい成長を遂げたNCT WISHが「MMA2025」のステージを彩る。

彼らの新曲『COLOR』は、音源リリースから30日でMelon 「HOT100」チャート1位を獲得し、爆発的な人気を博した。NCT WISHは「MMA2025」で“次世代トップグループ”らしい圧倒的なエネルギーで観客を魅了する予定だ。

（画像＝「Melon」）「MMA2025」第2弾ラインナップ

昨年、デビュー曲『Magnetic』でMelon 「TOP100」チャート1位、年間チャート8位を記録し、「MMA2024」で「今年の新人」賞を受賞したILLITも出演が決定。今年は新曲『Billyeoon Goyangi（Do the Dance）』で「TOP100」に再びランクインし、“信じて聴けるILLIT”の名にふさわしい活躍を見せた。

“アイドル名家”の末娘たち、Hearts2HeartsとKiiiKiiiも「MMA2025」で共にステージに立つ。

SMエンターテインメント創立30周年という象徴的な年に、“SMの未来”として注目を集めてデビューしたHearts2Heartsは、『The Chase』『STYLE』『FOCUS』の3枚のアルバムで多彩な魅力を披露し、グローバルファンの心をつかんだ“次世代スター”へと成長した。

KiiiKiiiは、正式デビュー前から大胆なプロモーションと高い美的センスを感じさせるコンテンツで注目を集めた。プレデビュー曲『I DO ME』はリリース30日で「HOT100」最高3位を記録し、好スタートを切った。さらに夏には、グループ独自のムードを込めた『DANCING ALONE』を発表し、リスナーの心を再び掴んで存在感を確立した。

今年6月、K-POPシーンに彗星のごとく現れ、センセーションを巻き起こした男女混成グループALLDAY PROJECTも高尺ドームのステージに登場する。デビュー曲『FAMOUS』は音源公開からわずか3日で「TOP100」チャート1位を獲得し、2021年のチャート改編以降“デビュー曲として最速1位”という記録を樹立して大きな話題を呼んだ。

また、STARSHIPエンターテインメントの大型プロジェクト『Debut’s Plan』から誕生したIDIDは、デビューからわずか12日で『CHAN-RAN』が音楽番組1位を獲得し、鮮烈な印象を残した。デビュー3カ月で「MMA2025」のステージに立つ彼らに、グローバルK-POPファンの期待が高まっている。

今回、カカオバンクがタイトルスポンサーを務める「MMA2025」のメインスローガンは「Play The Moment」。“音楽でつながり、記録されたすべての瞬間と物語を『MMA2025』で共に感じよう”という意味が込められている。