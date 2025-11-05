「poker face」の意味は？この問題は流石に正解できる…！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「poker face」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「無表情」でした！
この表現は、感情を顔に出さないことを意味します。
ポーカープレイヤーが相手に手の内を悟られないようにすることから、どんな状況でも感情を隠している様子を指しているそうですよ。
「He kept a poker face during the negotiations and didn’t reveal any emotions.」
（彼は交渉中、無表情を貫き、感情をまったく見せなかった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部