「poker face」の意味は？この問題は流石に正解できる…！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「無表情」でした！

この表現は、感情を顔に出さないことを意味します。

ポーカープレイヤーが相手に手の内を悟られないようにすることから、どんな状況でも感情を隠している様子を指しているそうですよ。

「He kept a poker face during the negotiations and didn’t reveal any emotions.」

（彼は交渉中、無表情を貫き、感情をまったく見せなかった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。