「奥田縄」はなんて読む？福井県にある4文字の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「奥田縄」はなんて読む？

「奥田縄」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、福井県小浜市の地名です。 いったい、「奥田縄」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おくだの」でした。 奥田縄は、福井県小浜市に位置しています。 奥田縄のある小浜市は、「名勝 蘇洞門（そとも）」という花崗岩の柱状節理が波の浸食によって形成された景勝地が有名です。 約6kmにわたる断崖美と地獄門、網掛岩、夫婦亀岩、白糸の滝、大門・小門などと名付けられた奇岩、洞門、洞窟などが豪壮な景観をなし、若狭湾国定公園を代表する景勝地となっていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名辞典オンライン』

・『福井県公式観光サイト』

ライター Ray WEB編集部