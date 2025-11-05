【3COINS:バストイ】 販売中

3COINSは、毎日のお風呂が楽しくなるバストイを販売している。

ラインナップには、お風呂でお料理遊びができる「クッキングトイ」や目が伸びたりお花がくるくる回る「かたつむりバストイ」、「さかな釣りトイ」などが登場。

また、乗り物や食べ物をモチーフとした水鉄砲やヨット型のジョーロなども販売されている。

ラインナップ

クッキングトイ／KIDSバス

価格：1,650円

□「クッキングトイ／KIDSバス」ページ

かたつむりバストイ／KIDSバス

価格：880円

□「かたつむりバストイ／KIDSバス」ページ

さかな釣りトイ／KIDSバス

価格：880円

□「さかな釣りトイ／KIDSバス」ページ

中が洗えるバストイ／KIDSバス

価格：550円

□「中が洗えるバストイ／KIDSバス」ページ

泳ぐバストイ／KIDSバス

価格：330円

□「泳ぐバストイ／KIDSバス」ページ

ヨット型ジョーロ／KIDSバス

価格：330円

□「ヨット型ジョーロ／KIDSバス」ページ

