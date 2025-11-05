3COINS、毎日のお風呂が楽しくなるバストイを販売中
【3COINS:バストイ】 販売中
3COINSは、毎日のお風呂が楽しくなるバストイを販売している。
ラインナップには、お風呂でお料理遊びができる「クッキングトイ」や目が伸びたりお花がくるくる回る「かたつむりバストイ」、「さかな釣りトイ」などが登場。
また、乗り物や食べ物をモチーフとした水鉄砲やヨット型のジョーロなども販売されている。
ラインナップ
クッキングトイ／KIDSバス
価格：1,650円
□「クッキングトイ／KIDSバス」ページ
かたつむりバストイ／KIDSバス
価格：880円
□「かたつむりバストイ／KIDSバス」ページ
さかな釣りトイ／KIDSバス
価格：880円
□「さかな釣りトイ／KIDSバス」ページ
中が洗えるバストイ／KIDSバス
価格：550円
□「中が洗えるバストイ／KIDSバス」ページ
中が洗えるバストイ／KIDSバス
価格：550円
□「中が洗えるバストイ／KIDSバス」ページ
泳ぐバストイ／KIDSバス
価格：330円
□「泳ぐバストイ／KIDSバス」ページ
ヨット型ジョーロ／KIDSバス
価格：330円
□「ヨット型ジョーロ／KIDSバス」ページ
