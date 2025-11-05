江崎グリコ株式会社は５日、１１月１４日の「Ｗｏｒｌｄ Ｄｉａｂｅｔｅｓ Ｄａｙ（世界糖尿病デー）」に合わせ、大阪府、道頓堀商店会、なんばマルイ、ロート製薬株式会社、株式会社ロートウェルコートとともに、「糖質ケア」をテーマにした啓発活動を順次展開することを発表した。

「糖質ケアを知る」取り組みとして、道頓堀グリコサインでは、大阪府広報担当副知事もずやんが「糖質ケア」のコツを紹介する特別映像を１１日〜１８日に放映。糖質をとりすぎず、とらなすぎず、“ちょうどええバランス”の必要性と、無理なく続ける“糖質ケアのコツ”を発信する。また、糖質ケアを実践する道頓堀エリアを巡る「みんなで糖質ケア ウォークラリー」も１１日〜１８日に開催。デジタル上のチェックポイントをめぐり、クイズに回答。クイズの回答画面をイベント特設ブースで見せると賞品がもらえる。

さらに１４日〜１６日の、なんば広場前では屋上イベント「なんばマルイ Ｗｅｌｌ―ｂｅｉｎｇ イベント〜みんなで糖質ケア〜」を行う。大阪府やなんばマルイ、江崎グリコのほか、コミュニティアンバサダーで元阪神・岩田稔氏の、１型糖尿病をもつ子どもたちの夢や希望を応援する取り組み「ＩＷＡＴＡ ＰＲＯＪＥＣＴ」（運営元：アークレイ株式会社）がブースを出展。無料で楽しめる内容となっている。