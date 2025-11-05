【「Shadowverse EVOLVE」ブースターパック「新約都市・透京」】 11月21日 発売予定 価格：1パック 440円

ブースターパック「新約都市・透京」

Cygamesとブシロードが共同で開発・運営を行なっているTCG「Shadowverse EVOLVE」の最新ブースターパック「新約都市・透京」が11月21日に発売される。

最新ブースターパック「新約都市・透京」の発売に先駆けて新カード1枚の独占公開権をいただいたので、早速紹介したい。

「シャドバ エボルヴ」初のオリジナルストーリーが展開

これまで登場した「Shadowverse EVOLVE」のブースターパックは、基本的にDCG「Shadowverse」が原作という位置付けになっており、「Shadowverse」に登場したキャラクターやカードがアレンジされる形で「Shadowverse EVOLVE」に登場する、ということが通例になっていた。

しかし今回登場する「新約都市・透京」では、「Shadowverse EVOLVE」初のオリジナルストーリーとなる。アプリ「Shadowverse」で初登場し、「Shadowverse: Worlds Beyond」でもストーリー内で描かれた「透京」のを舞台に、新しいキャラクター達が活躍する。サイバーパンクな世界観で、これまでとはまた違った謎に満ちたストーリーが展開される。

基本レアリティは、LGが28種、GRが26種、SRが30種、BRが42種だが、パラレル仕様として、基本レアリティのカードとイラストや加工、フレームデザインが異なるURが7種、LGと加工やフレームデザインが異なるSLが28種収録される。また、トークンカード13種（うち再録3種）もパックに封入されている。なお、通常カードやトークンカードにも一部プレミアム仕様のカードがある。

また、極稀にキャンペーン応募カードが封入されており、描き下ろしキービジュアルを使用した「新約都市・透京」限定プレミアムサプライセットと交換することが可能だ。

「ファンファーレ能力」で墓場から2枚までの「オラクルドラゴン」を場に出せる「オラクルドラゴン」

ドラゴンクラスのコスト9フォロワーカード「オラクルドラゴン」。ファンファーレ能力で、墓場から2枚までの「オラクルドラゴン」を場に出せるほか、エンドフェイズに相手の場のフォロワー1体を選んで、5ダメージを与え、自分のリーダーの体力を＋1することができる

今回、独占公開権をいただいたカードは、ドラゴンクラスの「オラクルドラゴン」である。「オラクルドラゴン」は、GRのフォロワーカードで、コスト9で攻撃力は5、体力は6、タイプは「竜族」である。【守護】を持ち、ファンファーレ能力で、自分の墓場の「オラクルドラゴン」を2枚まで選んで場に出せるという、強力なファンファーレ能力を持つ。

コスト9というのは確かに重いが、墓場に「オラクルドラゴン」が2枚ある状態で、「オラクルドラゴン」」を場に出せれば、合計3体の「オラクルドラゴン」が場に並ぶことになる。【守護】持ちということで、一気に盤面が強固になる。

さらに、エンドフェイズに相手の場のフォロワー1体を選んで5ダメージを与え、自分のリーダーの体力を＋1するという能力も持っている。こちらも非常に強力な能力であり、「オラクルドラゴン」が場に残っている限り、毎ターン利用できるため、次のターンからはリーダーへ攻撃しつつ相手のフォロワーに対処することもできそうだ。

ファンファーレ能力で、墓場から2体出せれば、当然それぞれの「オラクルドラゴン」の能力を使える。そのためエンドフェイズに5ダメージ×3を相手フォロワーにばらまき、リーダーの体力を＋3できるので、劣勢盤面を一気にひっくり返せる。本カードを最大限に活かすには、9PP貯まる前に「オラクルドラゴン」をできるだけ、手札で働く自身の起動能力などで墓場に置くことが重要になる。そのため、序盤は自身の起動能力をプレイすることもありそうだ。

ドラゴンクラスでは、ランプドラゴンと呼ばれる、PPを加速して大型フォロワーを出し、そのまま制圧するデッキタイプが人気だが、そのランプドラゴンをさらに強化する1枚といえるだろう。

全く新しいストーリーが始まる新弾は、「Shadowverse EVOLVE」を始める好機

これまで「Shadowverse EVOLVE」に興味があったが、原作の「Shadowverse」をプレイ経験がないといった理由で、二の足を踏んでいた人も多いことだろう。

実際は「Shadowverse」をプレイしたことがなくても、「Shadowverse EVOLVE」を問題なくプレイできるのだが、キャラクターへの愛着やストーリーの理解度については、やはり以前から「Shadowverse」をプレイしていた人のほうが深い傾向にあった。

しかし、今回発表された「新約都市・透京」では、「Shadowverse」から存在が示唆されていた「透京」を舞台に新しいキャラクター達が織りなすストーリーを楽しめる。以前から「Shadowverse EVOLVE」をプレイしている人にももちろんおすすめだが、これから「Shadowverse EVOLVE」を新たに始めようと考えている人にも、絶好の好機といえるだろう。

