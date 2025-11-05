

お歳暮ギフトセンター 高松三越 新館5階 高松市内町

高松市のデパートに5日、お歳暮のギフトセンターがオープンしました。

高松三越のお歳暮ギフトセンターに定番のハムや人気の洋菓子など約1200点が並びました。

高松三越オリジナル、讃岐オリーブ牛の肉うどんです。うまみが凝縮された牛肉の甘煮が人気で限定1000セットの販売です。

この他オリーブハマチやオリーブサーモンなどの香川県特産の海の幸や、有名讃岐うどん店の「うどんすきセット」なども人気を集めています。

「お歳暮市場」は全国的に縮小傾向です。高松三越でもここ数年、売り上げはわずかに減少傾向だそうです。

高松三越では2025年のお歳暮の平均単価を2024年並みの4000円とみていて、売り上げ目標を前年比95％にしています。

（お客さんは―）

「（お歳暮は）縁がある限りしていこうという考えで」

「冬場はやはり鍋が多いんで、鍋用のものを。それでコミュニケーションが取れれば良いかなと思います」

一方で力を入れているのが、クリスマスから年末年始にかけて自分や家族に贈る「自家需要商品」です。

2025年も全体の約2割が歳暮以外のギフト用に販売されていて、有名洋菓子店の商品や松坂牛のローストビーフなどが人気を集めているということです。

高松三越のお歳暮ギフトセンターは、2025年12月22日まで新館5階の催物会場に開設されます。