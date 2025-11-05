ミックス犬ですと伝えたら…素敵な返しに1万いいね「その答えいいなぁ」「採用させて頂きます！」【ママリ】

ミックス犬は「きれい」と「かわいい」のミックス

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

犬種の違う親から生まれるミックス犬。とてもかわいい存在ですが「ミックス」という言葉に対する周りの反応で、ちょっとモヤっとした経験がある飼い主さんもいるかもしれません。





投稿者・安達智@あおのたつき連載中(@Sato_adachi)さんはある日、愛犬のことを「ミックス犬です」と伝えたところ、素敵な言葉が返されたそう。心温まるエピソードです。

©Sato_adachi

犬ミックスですって言ったら綺麗と可愛いのミックスですか、ってその返し素敵過ぎますね～✨

「きれいとかわいいのミックスですか」と返された安達さん。愛犬のかわいい姿に着目してこんな返しをされたら「そうなんです。かわいい子なんです！」と思わず紹介したくなってしまいますね。



この投稿には「あらゆる誉め言葉を凝縮ミックスですねえ」「なんて素敵な言い回し」といったコメントが寄せられていました。確かに、この素敵な返しにも誉め言葉がミックスされています。



どの犬種であっても、飼い主の大事な家族。これからも幸せな時間をともに過ごせるといいですね。優しい言葉に癒やされる素晴らしい投稿でした。

「かわいく撮れました」超仲良しペットの姿に11万いいね

ご紹介するのはあめちゃん🐱(@cocoakumikoda)さんが投稿したある写真。犬と猫はあまり仲良くしているイメージがない方もいるのではないでしょうか？しかし、長年家族として一緒に暮らす犬と猫は、深い絆で結ばれることもあるようです。あめちゃんさんが撮影した、愛猫と愛犬の仲の良さを感じるかわいい投稿をご紹介します。

©cocoakumikoda

ものすごーく 可愛く撮れました✨

わんちゃんの上にちょこんと座っている猫ちゃん。そして2人してじっとこちらを見ている、なんともかわいらしい写真ですよね。2人の距離が近い姿が見れて、飼い主さんは幸せでしょう。



この投稿に「本当にかわいい！」「見事なシンクロ！」などのリプライが寄せられました。一緒に暮らす家族としての仲のよさを感じさせる、ほっこりする投稿ですね。

愛猫がどこかで拾って…足元に置いたものに13万いいね

ご紹介するのはチャイさんの成長記録@ネギ(@ChaiLatte_Cat)さんが投稿したある写真。猫ちゃんを飼っていて、何かを運んできてくれた経験がある人はいますか？ゲットしたアイテムを見せるのは、飼い主さんへの愛情表現なのかもしれません。



投稿者・チャイさんの成長記録@ネギさんの愛猫は、家の中で拾ったものを自慢げに見せてくれたそう。一体どんなものを見つけたのでしょうか。

©ChaiLatte_Cat

どっかから拾ってきた激落ちくんを自慢げに見せてくれた

猫ちゃんが持ってきてくれたのは、なんとメラミンスポンジでお馴染みの「激落ちくん」！どこかに落ちていたのでしょうか。きっと猫なりに必死に格闘して仕留めたのでしょう。その様子を想像すると、とてもかわいいです。また、見つけた珍しいアイテムを自慢しちゃうところもキュートですね。



この投稿には「ほめてほめて！」「誇らしげでかわいい」などのリプライが寄せられました。猫ちゃんのかわいい行動に、とても癒やされる投稿でした。

