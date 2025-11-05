高市政権の発足から2週間。4日から衆議院で代表質問が始まり看板政策の具体化に向けても本格始動。



政府は4日、経済政策の司令塔となる「日本成長戦略本部」の初会合を開催。今後、有識者を交えた会議を開き、2026年の夏をめどに議論を取りまとめ、成長戦略を策定する方針です。



さらに、外国人政策に関する関係閣僚会議も開催。



（高市首相）

「人口減少に伴う人手不足の状況に応じて外国人材を必要とする分野があるということは事実でございます。しかしながら、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることもまた事実です」





2026年1月をめどに対応の基本方針をとりまとめるよう指示し、今後、外国人政策を担当とする小野田 経済安保相が中心となり検討されることになります。5日午前には、高市首相の所信表明演説に対する代表質問が参議院でもスタート。野党が政治とカネの問題はまだ決着していないと高市首相を追及しました。一方、衆議院では国会論戦2日目を迎え国民民主党の玉木代表が質問に立ちました。（国民民主党 玉木代表）「暫定税率の廃止でガソリンをリッター25円10銭値下げする。103万円の年収の壁を178万を目指して引き上げ所得税の負担を軽くして手取りを増やす。高市総理がこの2つを決断していただければ国民民主党は政治の安定に向けた環境づくりに協力する方針です」ガソリン税の暫定税率を巡っては、自民党や国民民主党など与野党6党は、5日、年内での廃止を正式合意しました。来週13日から12月11日まで段階的に補助金を増やし、最終的に1リットルあたり25.1円分の税負担を軽減します。財源については、歳出改革などで確保することを検討し、年末までに結論を得る方針です。玉木代表はこの合意について「大きな前進だ」と評価した上で…。（国民民主党 玉木代表）「ガソリン減税についても高市総理のおっしゃる増税なき税収増を目指す方針を 堅持するのか、うかがいます」（高市首相）「いわゆるガソリンの暫定税率廃止については、今般、与野党6党の間で12月31日の廃止で一致したと承知しています。廃止のための安定財源 の確保についても与野党等で合意されたと承知しています。 政府としては政党間の結果を踏まえてしっかり対応してまいります」さらに、自民･公明･国民民主党の3党合意に基づき、2025年度から「160万円」に引き上げられたいわゆる「年収の壁」については。（国民民主党 玉木代表）「ことしの年末調整では160万円まで対応すると述べたが、それは年収200万円 以下の約300万人納税者の約5％にすぎません。基礎控除 の額を一律に引き上げるべきではないでしょうか」（高市首相）「国民民主党、公明党、自民党の3党の幹事長間で結んだ口頭間の約束である3党合意も踏まえつつ、本年末までの令和8年度税制改正プロセスにおいて、基礎控除を物価に連動した形で、さらに引き上げる税制措置の具体化を図ることとしています。与党税制調査会のご議論などを踏まえながら具体化を図ってまいります」また、衆議院の解散について問われた高市首相は…。（高市首相）「解散総選挙については、今とにかく急ぐべきは物価高対策と申し上げてまいりました。経済対策をはじめ、お約束した政策を実行し政策を前に進めていくことが重要であると考えておりますので、今は解散について考えている余裕がございません」そして、その後には、10月、自民党との連立を離脱した公明党の斉藤代表が質問に立ちました。（公明党 斉藤代表）「1999年に連立を担った自民党とは、時には野党として苦難を乗り越えた。内政外交の課題に一歩も引かず、違いがあっても政治の安定と国民のために責任を持って多くの政策実現を果たしてまいった。この間の自民党の協力に心から感謝申し上げます」26年にわたって連立を組んだ自民党への感謝を述べた後に切り出したのは、”連立離脱”の最大の原因となった「政治とカネ」について。（公明党 斉藤代表）「改めて政治改革の断行を求めます。企業団体献金に関して、自民、維新の連立政権合意書には、政党の資金調達の在り方について議論する協議体を設置し、総裁の任期中に結論を得る…としか書かれていない。そもそも、先の通常国会で結論を出すことが期限だったはずであり、これ以上の先送りは国民の政治への不信を増大させるだけ。公明党は、国民民主党とともに、政治資金の透明性確保と、寄付の受け口を党本部と県連に絞るなどの規制強化を提案しています。政治とカネの問題を、今国会中に決着させるため高市首相の決断を求めたい」企業団体献金の規制強化を求めた斉藤代表に対し、高市首相は…。（高市首相）「企業団体献金について企業団体にとって政治的意見を表明する重要なもの。さらなる規制の強化については自由に関わること。必要性や相当性を慎重に議論する必要がある。政治資金のあり方については、各党の成り立ちや組織のありよう、規模にも十分留意しつつ、公平公正な仕組みとなるよう不断に検討していくことが重要だと考えています」そして、斉藤代表は、自民党が日本維新の会と合意した「議員定数の削減」について、「比例区のみの削減は民意を切り捨てることになる」と強く指摘しました。（公明党 斉藤代表）「衆議院の1割削減を目指すと。公明党としては定数削減の議論には反対しません。小選挙区と比例区のバランスが大きな議論になり3:2の割合を決めた経緯がある。定数を削減するならば、この理念、規律を守るべきです。比例区のみの削減は多様性は排除し少数の民意が切り捨てても構わないという考えで、民主主義の破壊に他ならない。。政権与党だけで決めるのではなく各党の幅広い議論が必要」（高市首相）「議員定数の具体的削減案の策定、及び、その実現については出来るだけ幅広い賛同を得ることが必要。今後、各党や会派と真しな議論を進めてまいります」高市首相の答弁は、これまで説明してきた内容にとどまり、”安全運転”な国会論戦となりました。