川崎希＆アレク、第3子のお宮参りへ 和装姿の家族5ショットに反響「みなさんお着物で可愛いね」「美男美女ファミリー」「見惚れちゃう」
タレント・実業家の川崎希（38)が4日、自身のインスタグラムを更新。第3子・次女のお宮参りのため東京・明治神宮に出かけたことを明かし、和装姿の家族5ショットを披露した。
【動画】「みなさんお着物で可愛いね」「美男美女」和装姿の家族5ショットを公開した川崎希
「グーちゃんのお宮参りへ」と書き出し、次女を笑顔で抱く川崎と、夫でタレントのアレクサンダー（42）、長男（8）と長女（5）が着物姿で家族仲良く記念撮影する様子を捉えた動画をアップ。
コメント欄には「みなさんお着物で可愛いね」「素敵な家族ですね」「お子様が大きくなられててびっくり」「みんな可愛い」「美男美女ファミリー」「見惚れちゃう」「絵に書いたような家族」などの声が寄せられている。
川崎は、2005年からAKB48第1期メンバーとして活動。09年2月に同グループを卒業後は、アパレルブランド「ANTIMINSS」を起業。13年2月にアレクサンダーと結婚し、テレビ番組にそろって出演し、3年以上不妊治療に取り組んでいることを告白するなど、おしどり夫婦として人気を集めていた。17年8月に第1子・長男、20年10月に第2子・長女、今年6月に第3子・次女を出産している。
