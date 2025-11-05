女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが5日までに更新され、この日放送された第28話について投稿した。

同アカウントは「松江を離れたはずのタエさんが何故…。あまりの衝撃に、呆然とするトキです」とコメントし、女優の北川景子が演じるトキの“親戚”雨清水タエが道端に座り物乞いをする姿や、その様子を見て驚く郄石が演じるトキの表情を公開。

5日に放送された第28話では、ヘブン（トミー・バストウ）の女中探しを任された錦織友一（吉沢亮）がトキに依頼。トキは高額報酬の女中、つまり洋妾（ラシャメン）を疑い錦織の頼みを断る。数日後、トキは街中で雨清水傳（堤真一）が亡くなり、松江を離れたはずのタエが物乞いをする姿を目にし思わず木の陰に隠れた…という展開だった。

この投稿にフォロワーからは「傅様が見たら相当ショックを受けたことでしょう」「衝撃でした」「史実にもあるようなので、ドラマでも何らかの形で描かれるとは思いましたがかなりショッキングでした」「タエ様がまさかの…」「松江を離れるとおっしゃられてたのに、なにがあったのでしょうか」「おときちゃん、実母であるタエさまの事もあって女中になるのかな？」などのコメントが寄せられた。