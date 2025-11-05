【パパブブレ】光るサンタや限定アドベント♡心ときめくクリスマスコレクション

アートのように美しいキャンディで人気の「PAPABUBBLE（パパブブレ）」から、心躍るホリデーシーズンを彩る限定コレクションが登場。第1弾に続き、第2弾は11月5日（水）より公式サイトで予約開始、12月4日（木）より全国店舗にて発売されます。光るサンタのロリポップや幸運のカガネーグミ、15日間楽しめるアドベントカレンダーまで──。今年のクリスマスは、パパブブレの魔法で特別なひとときを♡

光るサンタ＆トナカイのロリポップでツリーが華やぐ



光るサンタロリポップ（いちご）

光るトナカイロリポップ（メロンソーダ）

ツリーに飾っても、写真を撮っても楽しい光るロリポップが登場。赤い帽子の「サンタ」と、新作の「トナカイ」がラインナップ。

酸味のあるフレーバーで、長く舐めても飽きない味わいに仕上がっています。全体のバランスやパーツまで丁寧に作られた、職人技が光るキャンディです。

お子様へのプレゼントや、自分へのご褒美にもおすすめ♡光るサンタロリポップ（いちご）は税込1,580円、光るトナカイロリポップ（メロンソーダ）は税込1,480円。

タカノフルーツパーラーの「3種ベリーのパフェ」が登場♡甘酸っぱい冬限定スイーツ

スペインの幸運モチーフ“カガネー”が光るグミに



光るカガネーバブレッツ（りんご／マンゴー／いちご）

バルセロナ発祥の幸運モチーフ「カガネー」に着想を得た、人気グミに光るタイプが仲間入り。ユーモラスな形に思わず笑顔がこぼれる、遊び心たっぷりのスイーツです。

りんご・マンゴー・いちごの3種のフレーバーで、ホリデー気分をさらにアップ。お子さまへのサプライズギフトや、ホームパーティーのプチプレゼントにもぴったりです。

光るカガネーバブレッツ（りんご／マンゴー／いちご）は税込各680円です。

15日間のワクワクを楽しむ“遊べるアドベントカレンダー”



12月10日から始まる15日間の“遊べるアドベント”は、ただ食べるだけじゃない楽しさが詰まった一品。

キャンディやグミ、焼き菓子、メレンゲ、クロッカンなどを日替わりで味わえるほか、最後のBOXにはクリスマス限定チャームも。

カラフルな小箱を積み重ねて飾れる仕様で、食べ終わっても心に残るデザインです。専用ショッパー付きでギフトにもぴったり。自分へのご褒美にもおすすめです。

アドベントカレンダー（クリスマス限定ショッパー付き）税込5,800円。

ギフトにもシェアにも♡クリスマス限定ボックス



クリスマスキャンディボックス

クリスマスボックス

華やかなキャンディ型ボックスと、みんなで楽しめる円柱ボックスが登場。キャンディミックスやグミを詰め合わせた「クリスマスキャンディボックス」は、贈り物にもぴったり。

15袋入りの「クリスマスボックス」は、ホームパーティーでシェアするのに最適です。

クリスマスキャンディボックス（キャンディ＆グミ入り）税込1,600円

クリスマスボックス（クリスマスミニミックス×15）税込3,250円

スペインタイル柄が輝く限定ショッパーも登場



赤と緑を基調に、金箔でスペインタイル柄をあしらったホリデー限定ショッパー。表と裏で異なるデザインが楽しめ、冬の装いにも映える華やかなアイテムです。

ホリデーショッパー 小 税込130円、ホリデーショッパー 大 税込170円。さらに、人気のカプセルトイにはホリデー限定チャーム（1回税込500円）が登場。

キャンディをモチーフにしたオーロラアクリル仕様で、可愛さ満点です♡

心まで甘く灯す、パパブブレのホリデーコレクション

職人の手仕事から生まれるパパブブレのキャンディたちは、眺めるだけで心が温かくなるようなアートピース。光るキャンディや遊べるアドベントなど、今年のホリデーは“体験できるスイーツ”がテーマです。

大切な人と過ごす時間に、ほんの少しの遊び心と甘い魔法を添えて。公式サイトから予約できるので、特別な冬を先取りしてみては♡