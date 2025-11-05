岩井明愛が初めて訪れたマレーシアでの大会を振り返り 惜しくも1打差のフィニッシュとなったが素晴らしいコースと観客に感謝
「メイバンク選手権」を終えた岩井明愛が自身のインスタグラムを英語と日本語で更新。最初に英語で「私にとっては初めてのマレーシアでした。美しいコースと素晴らしい観客の中でプレーできて良かったです」と投稿した。
【動画】結果は予想外？ 岩井明愛がハンマーゲームに挑戦！【本人のInstagramより】
そして屋外テラスで飲み物を脇に置き何かにじっと見入る姿や、真剣な表情でヤーデージブックにメモを書き込む姿を公開。さらにグリーンサイドのラフから高いロブショットでピンそばに寄せるアプローチや、しっかりとバーディを決めたパッティングは動画で公開した。最後はハンマーを叩きつけその強さを競うゲームに挑戦。慎重に、そして思い切りハンマーを振り下ろしたのだが、高いところまでズラリと並んだランプはわずかに下から2つだけが点灯。ちょっと悔しそうに何かを言いかけたところで動画は切れてしまった。本大会では最終日に「65」と猛烈な追い上げを見せた山下美夢有が3人のプレーオフを制して今季2勝目。岩井もスコアを縮めたものの首位には1打届かず4位タイでフィニッシュした。そして最後は日本語で「今週はTOTO JAPANCLASSIC！ 楽しみだ」と日本で開催される米国女子ツアー公式戦への期待を膨らませていた。投稿を見たファンからは「メイバンク惜しかった！」「連続バーディフィニッシュ 上位争い、ワクワクドキドキして観てました」「TOTOも楽しみにしています」「次はアッキーの複数回優勝だ」「TOTO応援にいきます ファイト」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ミヤコレちゃんの笑顔は世界一可愛い」 都玲華が一挙に公開した16枚の写真にファンは大喜び！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
テレ朝アナウンサーの安藤萌々が6月ぶりのラウンドで“熱盛”ショット！ 力強いスイングで、スコアは「44-42」
「マスターズ」2勝の飛ばし屋B・ワトソンがバスケットボールを観戦 スーパースターたちとの2ショットを公開
【動画】結果は予想外？ 岩井明愛がハンマーゲームに挑戦！【本人のInstagramより】
そして屋外テラスで飲み物を脇に置き何かにじっと見入る姿や、真剣な表情でヤーデージブックにメモを書き込む姿を公開。さらにグリーンサイドのラフから高いロブショットでピンそばに寄せるアプローチや、しっかりとバーディを決めたパッティングは動画で公開した。最後はハンマーを叩きつけその強さを競うゲームに挑戦。慎重に、そして思い切りハンマーを振り下ろしたのだが、高いところまでズラリと並んだランプはわずかに下から2つだけが点灯。ちょっと悔しそうに何かを言いかけたところで動画は切れてしまった。本大会では最終日に「65」と猛烈な追い上げを見せた山下美夢有が3人のプレーオフを制して今季2勝目。岩井もスコアを縮めたものの首位には1打届かず4位タイでフィニッシュした。そして最後は日本語で「今週はTOTO JAPANCLASSIC！ 楽しみだ」と日本で開催される米国女子ツアー公式戦への期待を膨らませていた。投稿を見たファンからは「メイバンク惜しかった！」「連続バーディフィニッシュ 上位争い、ワクワクドキドキして観てました」「TOTOも楽しみにしています」「次はアッキーの複数回優勝だ」「TOTO応援にいきます ファイト」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ミヤコレちゃんの笑顔は世界一可愛い」 都玲華が一挙に公開した16枚の写真にファンは大喜び！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
テレ朝アナウンサーの安藤萌々が6月ぶりのラウンドで“熱盛”ショット！ 力強いスイングで、スコアは「44-42」
「マスターズ」2勝の飛ばし屋B・ワトソンがバスケットボールを観戦 スーパースターたちとの2ショットを公開