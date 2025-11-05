コストコ＆無印商品「人気商品ベスト10」テレビで発表へ ハイヒール・モモコの勘がさえる…今夜『ゼニガメ』
きょう5日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）は、コストコ＆無印商品の人気商品を紹介する。
【番組ショット】『ゼニガメ』矢部浩之＆黒田有らゼニトークで盛り上がる
矢部浩之（ナインティナイン）と黒田有（メッセンジャー）が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティーの最新回。
「人気商品ベスト10！買い物カゴに入れましょう！」では、コストコと無印良品の人気商品ベスト10を予想。ハイヒール・モモコ＆糸井嘉男、ギャル曽根＆椿鬼奴がチームに分かれ、買い物カゴに入れた商品がランクインしているかを競う。
コストコでは、勘がさえわたるモモコが、買い物カートを押す糸井を引っ張りまわす。一方、ヘビーユーザーというギャル曽根は、初来店となる椿鬼奴をリードする。さらに、店舗担当者が人気商品をさらにおいしく食べる裏技を披露する。無印良品でも両チームは白熱の戦いとなる。
■出演
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：松嶋尚美、ケンドーコバヤシ、福田麻貴（3時のヒロイン）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演：ハイヒール・モモコ、糸井嘉男、ギャル曽根、椿鬼奴、浅越ゴエ（ザ・プラン9）
