氷川きよし、自宅で“くるみダレ”のせいろそばを堪能 丁寧な生活にじむ食卓ショットを披露
歌手の氷川きよし（48）が4日、自身のインスタグラムを更新。「自宅ランチ記録」と書き出し、くるみダレのせいろそばなどの料理が並ぶ食卓ショットを披露した。
【写真】“くるみダレ”のせいろ“そばが並ぶ食卓ショットを披露した氷川きよし
氷川は「胡桃そば、ケールサラダ。お蜜柑 レモン 橙」と紹介し、美しく整えられた爽やかでおいしそうな食卓の写真をアップ。丁寧な生活がにじむ投稿に、ファンや友人たちから「いいね！」が届けられている。
なお、氷川は現在、全国ツアーの真っ最中。「明日は仙台コンサート」「東北のみなさんに会場でお会いできるのが楽しみです！自分に負けてたまっか!!の精神でがんばります」と意気込みをつづった。
