「おうち時間を少しだけ特別に」ジェラートピケの“ふわもこルームウエア“で、がんばった自分を癒そう
寒くなると恋しくなる“もこもこルームウェア”。その代表格といえばやっぱり『ジェラート ピケ』。思わず触れたくなるふわふわの肌ざわりと、見た目の可愛さで、おうち時間を特別なひとときに変えてくれる。心も体もあたたかく包み込む“ジェラピケ”で、寒い冬を乗り切ろう。
【写真】「着た瞬間、癒される」犬好き必見の“シーズー柄”でもこもこ幸福度MAX！
■[ジェラート ピケ] シーズーJQDプルオーバー PWNT254039
シーズーのジャカードデザインが愛らしいプルオーバー。ふわふわの“ジェラート”素材を使用しており、包まれるようなぬくもりが魅力。ゆったりしたシルエットで、部屋着なのにおしゃれ見えするのも嬉しいポイント。愛犬家はもちろん、癒しを求める全ての人におすすめ。
おすすめポイント
・毛布のようなふわふわ質感
・シーズー柄の癒しデザイン
・おそろいパンツとセットアップも可愛い
■[ジェラート ピケ] 調温スムーズィーリブカーディガン PWNT254021
“調温”素材で季節の変わり目にも心地よい温度をキープするカーディガン。軽やかな着心地ながら、しっかり暖かい。リブ仕様でスタイルアップ効果もあり、羽織るだけで上品な印象に。ワンマイルウエアとしても使える万能アイテム。
おすすめポイント
・体温を自然に調節する機能性素材
・軽くて肩がこらないリブデザイン
・シンプルで大人かわいいカラー展開
■[ジェラート ピケ] レーヨンロゴワンピース PWCO255322
とろけるような肌触りのレーヨン素材を使用したルームワンピース。ロゴ刺繍のアクセントが上品で、リラックス感の中にもきちんと感をプラス。1枚でさらっと着られるので、忙しい朝やお風呂上がりにも重宝する。
おすすめポイント
・滑らかで心地よいレーヨン素材
・リラックス×上品デザイン
・1枚で完結するラクちんコーデ
■[ジェラート ピケ] パウダースリーピーロゴジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット PWNT255040
「I’m Sleepy」のロゴがかわいい人気シリーズ。パウダー素材ならではのなめらかさと軽さで、着心地抜群。ふわふわのボリューム感がありながら通気性も良く、長時間着ていても快適。冬の定番ギフトとしても支持が高い。
おすすめポイント
・もこもこなのに軽くて快適
・ロゴ入りデザインがSNS映え
・ギフトにも人気の定番シリーズ
■[ジェラート ピケ] ドラえもん【ユニセックス】 おはようおやすみカーディガン PUNT254001
ジェラピケ×ドラえもんの大人気コラボ。前面に“おはよう”、背面に“おやすみ”の文字が入った遊び心あるデザインで、ユニセックスで着られるサイズ感。家族やパートナーとおそろいで着てもかわいい。
おすすめポイント
・男女兼用で楽しめるサイズ展開
・ドラえもんの刺繍が愛らしい
・プレゼントにも喜ばれるデザイン
■【ドラゴンクエスト】【ベビー】ジェラートモーモンロンパース PBNO255420CRM80
「ドラゴンクエスト」とのコラボから登場したベビーロンパース。人気モンスター“モーモン”をモチーフにしたデザインがたまらなくキュート。ふわふわの素材で赤ちゃんの肌にも優しい仕上がり。ギフトにもぴったり。
おすすめポイント
・人気ゲームとのスペシャルコラボ
・肌に優しい柔らか素材
・記念撮影にも映えるデザイン
■[ジェラート ピケ] ドラえもん【レディース】 ソックス PWGS254504
ドラえもんがワンポイントでデザインされたもこもこソックス。足首までしっかり包み込み、冷えやすい足元を温めてくれる。リラックスタイムに欠かせないアイテムで、シリーズでそろえるのもおすすめ。
おすすめポイント
・厚手で冷え対策にも◎
・ドラえもんコラボの限定デザイン
・プチギフトにもちょうどいい価格感
■【ラッピング用 巾着＆ショッパー付き】 ジェラートピケ ギフトセット ハンドケア2点セット
ジェラピケの香りとデザインを楽しめるハンドソープ＆ハンドクリームのギフトセット。ブランドロゴ入りの巾着とショッパー付きで、そのままプレゼントできるのがうれしい。
おすすめポイント
・ギフト映えする上品パッケージ
・香りも保湿力も高評価
・ショッパー付きで、贈り物に最適
寒い日のおうち時間を、少し特別な気分にしてくれる“ジェラート ピケ”。ふわふわの素材と癒されるデザインは、身につけるだけで幸せな気持ちに。自分へのご褒美にはもちろん、家族や友人へのギフトとしても喜ばれること間違いなし。
【写真】「着た瞬間、癒される」犬好き必見の“シーズー柄”でもこもこ幸福度MAX！
■[ジェラート ピケ] シーズーJQDプルオーバー PWNT254039
シーズーのジャカードデザインが愛らしいプルオーバー。ふわふわの“ジェラート”素材を使用しており、包まれるようなぬくもりが魅力。ゆったりしたシルエットで、部屋着なのにおしゃれ見えするのも嬉しいポイント。愛犬家はもちろん、癒しを求める全ての人におすすめ。
・毛布のようなふわふわ質感
・シーズー柄の癒しデザイン
・おそろいパンツとセットアップも可愛い
■[ジェラート ピケ] 調温スムーズィーリブカーディガン PWNT254021
“調温”素材で季節の変わり目にも心地よい温度をキープするカーディガン。軽やかな着心地ながら、しっかり暖かい。リブ仕様でスタイルアップ効果もあり、羽織るだけで上品な印象に。ワンマイルウエアとしても使える万能アイテム。
おすすめポイント
・体温を自然に調節する機能性素材
・軽くて肩がこらないリブデザイン
・シンプルで大人かわいいカラー展開
■[ジェラート ピケ] レーヨンロゴワンピース PWCO255322
とろけるような肌触りのレーヨン素材を使用したルームワンピース。ロゴ刺繍のアクセントが上品で、リラックス感の中にもきちんと感をプラス。1枚でさらっと着られるので、忙しい朝やお風呂上がりにも重宝する。
おすすめポイント
・滑らかで心地よいレーヨン素材
・リラックス×上品デザイン
・1枚で完結するラクちんコーデ
■[ジェラート ピケ] パウダースリーピーロゴジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット PWNT255040
「I’m Sleepy」のロゴがかわいい人気シリーズ。パウダー素材ならではのなめらかさと軽さで、着心地抜群。ふわふわのボリューム感がありながら通気性も良く、長時間着ていても快適。冬の定番ギフトとしても支持が高い。
おすすめポイント
・もこもこなのに軽くて快適
・ロゴ入りデザインがSNS映え
・ギフトにも人気の定番シリーズ
■[ジェラート ピケ] ドラえもん【ユニセックス】 おはようおやすみカーディガン PUNT254001
ジェラピケ×ドラえもんの大人気コラボ。前面に“おはよう”、背面に“おやすみ”の文字が入った遊び心あるデザインで、ユニセックスで着られるサイズ感。家族やパートナーとおそろいで着てもかわいい。
おすすめポイント
・男女兼用で楽しめるサイズ展開
・ドラえもんの刺繍が愛らしい
・プレゼントにも喜ばれるデザイン
■【ドラゴンクエスト】【ベビー】ジェラートモーモンロンパース PBNO255420CRM80
「ドラゴンクエスト」とのコラボから登場したベビーロンパース。人気モンスター“モーモン”をモチーフにしたデザインがたまらなくキュート。ふわふわの素材で赤ちゃんの肌にも優しい仕上がり。ギフトにもぴったり。
おすすめポイント
・人気ゲームとのスペシャルコラボ
・肌に優しい柔らか素材
・記念撮影にも映えるデザイン
■[ジェラート ピケ] ドラえもん【レディース】 ソックス PWGS254504
ドラえもんがワンポイントでデザインされたもこもこソックス。足首までしっかり包み込み、冷えやすい足元を温めてくれる。リラックスタイムに欠かせないアイテムで、シリーズでそろえるのもおすすめ。
おすすめポイント
・厚手で冷え対策にも◎
・ドラえもんコラボの限定デザイン
・プチギフトにもちょうどいい価格感
■【ラッピング用 巾着＆ショッパー付き】 ジェラートピケ ギフトセット ハンドケア2点セット
ジェラピケの香りとデザインを楽しめるハンドソープ＆ハンドクリームのギフトセット。ブランドロゴ入りの巾着とショッパー付きで、そのままプレゼントできるのがうれしい。
おすすめポイント
・ギフト映えする上品パッケージ
・香りも保湿力も高評価
・ショッパー付きで、贈り物に最適
寒い日のおうち時間を、少し特別な気分にしてくれる“ジェラート ピケ”。ふわふわの素材と癒されるデザインは、身につけるだけで幸せな気持ちに。自分へのご褒美にはもちろん、家族や友人へのギフトとしても喜ばれること間違いなし。