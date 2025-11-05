49ºÐ¡¦°æÀîÍÚ¡¢À¸Âµ±¤¯ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¤ª¸æÂ¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°æÀîÍÚ¡Ê49¡Ë¤¬4Æü¡¢½µ´©»ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£À¸ÂÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×°æÀîÍÚ¤ÎÀ¸Âµ±¤¯ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù10·î30¡¦11·î6Æü¹æ¤Î´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ #°æÀîÍÚ ¤µ¤ó¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°æÀî¤Ï¥³¡¼¥È¤Î´Ö¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢ÌµÂ¤ºî¥Ø¥¢¤ËÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë°æÀî¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¤ª¸æÂ!!¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤¿¤áÂ©½Ð¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö½÷À¤¬Æ´¤ì¤ë ½÷À¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
