¹Åç¡¡8·îÆüÄø¤¬º£Ç¯¤Ï²á¹ó¡Ä3½µÏ¢Â³Åìµþ¢Î¹Åç¤Î°ÜÆ°»î¹ç¡¡¥É¡¼¥à»î¹ç¤Ï3»î¹ç¤À¤±¤Ç¥Í¥Ã¥È¡Öµ¤¤ÎÆÇ¡×
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï5Æü¡¢26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°ÀïÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹Åç¤Ï3·î27Æü¤ËËÜµò¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÃæÆü¤ÈÂÐÀï¡£5·î26Æü¤Î¸òÎ®Àï½éÀï¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤¬Áê¼ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÈ¯É½¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÈÍ½Äê³ÎÊÝ¡É¤Ê¤É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹Åç¤ÎÆüÄø¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢°ÜÆ°¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅÚÃÏÊÁ¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢ÊÐ¤êÊý¤ÏÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï8·î¤Ë°ÜÆ°»î¹ç¤¬3½µÏ¢Â³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¡ú4Æü¡Á6Æüµð¿ÍÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¢ª7Æü¡Á9ÆüDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë
¡ú11Æü¡Á13Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¢ª14Æü¡Á16Æüºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡ú18Æü¡Á20ÆüÃæÆüÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¢ª21Æü¡Á23Æüµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþD¡Ë
¡¡µÙÆü¤ò¶´¤Þ¤º¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆùÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£ÆÃ¤Ë¹Åç¡Á´ØÅìÃÏ¶è¤Î°ÜÆ°¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºÇ¤âÄ¹¤¤¤À¤±¤Ë¡¢3½µÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë8·î¤Ï¹Åç¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë26»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢¥É¡¼¥àµå¾ì¤Ï3»î¹ç¤Î¤ß¡¢¤È²°³°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¡¢¤³¤Á¤é¤â²á¹ó¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µå±ãÌÀ¤±¤Î¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢´ðËÜ6Ï¢Àï¤¬Ëè½µÂ³¤¯¡£¤½¤ó¤Ê9·î8Æü¡Á14Æü¤Î7Ï¢ÀïÅÓÃæ¤Ë¤â¡¢12ÆüDeNAÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¢ª13Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î°ÜÆ°»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¾¡Éé½ê¤Î½ªÈ×¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¥«¡¼¥×¡¢Íèµ¨¤Ï³Ú¡¹ÆüÄø¤¸¤ã¤ó¡£ËÜµòÃÏ2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤¬7²ó¡¢´ØÅì6Ï¢Àï¤¬2²ó¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¹Åç¤Î8·î¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤À¤È»×¤¦¡¡¥É¡¼¥à1¥«¡¼¥É¤Ë3½µÏ¢Â³¶âÍË¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë´ØÅì¡½¹Åç´Ö¤Î°ÜÆ°¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£