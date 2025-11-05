5人組ガールグループ・LE SSERAFIM初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』の2日目の公演が2025年11月19日（水）午後5時よりABEMAにて国内独占・無料生中継される。

2025年11月19日（水）午後5時より国内独占・無料生中継が決定した『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』は、5人組ガールグループ・LE SSERAFIMが今年5月から6月にかけて全4都市9公演で開催したワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のアンコール公演。アンコール公演は2025年11月18日（火）、19日（水）の2日間にわたって東京ドームにて開催されることが決定し、2日目の11月19日（水）の公演をABEMAで国内独占・無料生中継する。

LE SSERAFIMはKIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEからなる5人組で、BTSなどのグローバルアーティストを多数輩出するHYBE MUSIC GROUPレーベルであるSOURCE MUSICが手掛けるガールグループ。グループ名は「IM FEARLESS」（私は恐れない）のアナグラムで、「世の中の視線に揺らぐことなく、恐れずに前に進む」という自己確信と強い意志が込められている。2022年5月にデビューをしてから実力と人気を証明し続け、数々の楽曲がヒットを記録。世界中から熱い注目を集めている。

そんなLE SSERAFIM初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'』は、2025年4月の仁川公演を皮切りにスタートし、日本の4都市（名古屋・大阪・北九州・さいたま）と、台北・香港・マニラ・バンコク・シンガポール、そしてシカゴやサンフランシスコなど北米地域を含む合計18都市27公演を開催。日本公演は、全4都市9公演で約11万人を動員し、特にさいたま公演では「DIFFERENT」初披露や14名のダンサーを含む大規模な演出など、より一層スケールアップした演出で大きな話題を呼んだ。日本公演のアンコール公演の開催場所となる東京ドームは、LE SSERAFIMがデビュー当初から目標として掲げてきた夢の舞台。メンバーはもちろん、FEARNOT（ファンの総称）にとっても待望となる“初東京ドーム公演”2日目の様子は、11月19日（水）午後5時より、ABEMAにて国内独占・無料生中継する。

また東京ドーム公演の開催を目前とした11月15日（土）には、LE SSERAFIMの魅力を語る特別番組の無料配信も決定。番組にはFEARNOTである、あの人物が登場…？！詳細は後日ABEMAの公式SNS等で発表される。

■「ABEMA」国内独占・無料生中継『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』概要



生中継日時：2025年11月19日（水）午後5時〜

生中継視聴URL：https://abema.tv/live-event/9d562201-471c-4ee7-af73-e1cf89b94fc5

※登録不要、無料でご覧いただけます。

※2025年11月22日（土）午前0時〜12月5日（金）夜11時59分の期間で、無料見逃し配信を行います。

※日程、内容、形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

