

文化放送の平日午後のワイド番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（月～金曜日 午前11時30分～午後3時00分）では、11月6日（木）の放送に、石破茂 前内閣総理大臣がゲスト出演することが決定した。

〔出演時間：11月6日（木）昼12時10分頃～12時35分頃を予定〕

自身5回目の挑戦となった昨年9月の自民党総裁選で、ついに総理の椅子を勝ち取り、その後、約1年にわたり、内閣総理大臣としての激務を務めた石破茂 前内閣総理大臣。番組では、パーソナリティの大竹まこと、木曜パートナーのジャーナリスト・青木理が、現在の社会情勢や時事問題について石破氏と率直な議論を交わす。

在任1年を振り返り、前総理として経験した政権運営の総括と、そこから得られた洞察を聞くほか、今夏の参院選での自民党大敗により党内で出ていた首相退陣論の一方で、内閣支持率が上昇したという世論の複雑な動きを石破氏はどう受け止めていたのか。また、総理辞任直前に発表した「戦後80年所感」について、改めてどんな思いで発表に至ったのかなど、平和国家としての将来への展望や、高市政権へのエールなど、今の思いを聞く。

過去にも『ゴールデンラジオ』に度々出演してきた石破氏。総理の職を離れた今だからこそラジオで語れる「ホンネ」や「素顔」に、大竹まことが迫る。