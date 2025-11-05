¡Úµð¿Í¡ÛÀÐ°æ£²·³´ÆÆÄ¤¬¡ÈÂöÏ¯Àá¡É¤ÇÇ®·ì»ØÆ³¡Ö¤Þ¤À¡Ê¸Â³¦¤ò¡ËÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐ°æÂöÏ¯¿·£²·³´ÆÆÄ¤¬£µÆü¡¢»ØÆ³½éÆü¤«¤é¡ÈÂöÏ¯Àá¡ÉÁ´³«¤ÇÇ®¤¯Áª¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Ë£²·³´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç»ÏÆ°¡££Çµå¾ì¤Î¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸áÁ°Îý½¬¡¢¸á¸å¤Ë£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Þ¤Ç¤ÏÎý½¬¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ç¯ÌÜ¤Îºû¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥¹¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤À¡Ê¸Â³¦¤ò¡ËÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡ÖÀ¼¤Ç¡ÊÂÇµå¤ò¡ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤ß¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤ä¡×¡ÖºÇ¸å¤Î£±µå¤Þ¤ÇÎÏ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÇ®¤¤¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤Æ»ØÆ³¡£Â¾Áª¼ê¤è¤ê¤âÁá¤¯ÂÇ¤Á½ª¤ï¤Ã¤¿ºû¸¶¤Ï¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤ÈÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢£µÊ¬¤Û¤Éµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÎÎÏ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë¤Ï£²£°¡¢£²£±Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¡£¸áÁ°£¹»þ£±£µÊ¬¤´¤í¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ø¸½¤ì¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÀÐ°æ»á¤Ïº£µ¨£Ä£å£Î£Á¤ÇÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¡££´Æü¤Ëµð¿Í¤Î£²·³´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µð¿Í·³¤À¤±¤Ë¶¯¿Í¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë·³¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È£²·³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£