今年の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）５区２位で“山の名探偵”の異名を持つ早大の工藤慎作（３年）、帝京大の柴戸遼太（４年）、山梨学院大のブライアン・キピエゴ（３年）、中央学院大の近田陽路（こんだ・ひろ、４年）が５日、アシックスの「ＡＳＩＣＳ×ＥＫＩＤＥＮＭｅｅｔｕｐ〜あの日々を、強さにかえていけ。〜」に登壇。勝負の第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）へ、工藤は３年連続５区を希望し「昨年課題も見つけているので、改善することで５区区間新記録が出せる。早稲田のストロングポイントとして狙っていきたい目標です」と前回、青学大の若林宏樹がマークした区間記録（１時間９分１１秒）超えをターゲットに定めた。

今季、早大には抜群の勢いがある。１０月の出雲駅伝は学生３大駅伝で１４年ぶりの表彰台となる２位。工藤も６区３位で貢献した。１１月の全日本大学駅伝は、工藤が衝撃の記録をたたき出した。最終８区でタスキを受けるとグングンペースを上げ、早大ＯＢの渡辺康幸氏が１９９５年に記録した日本人最高記録、５６分５９秒を３０年ぶりに超える５６分５４秒をマーク。チームは５位でフィニッシュした。

実は１年時の全日本大学駅伝では４区１３位と力を出し切ることができなかった。「かなり苦しいレースでした」といい、落ち込んだ時期もあったが「乗り越えて、直近の全日本では渡辺康幸さんの記録を抜くことができた。２年前のレースはトラウマではありますが、今の原動力になっています」と壁を乗り越えたからこその、大記録だった。

人気漫画「名探偵コナン」の主人公、工藤新一に名前が似ていることなどから、“山の名探偵”としても注目を集めた工藤。来年の箱根総合優勝へ鍵は「復路にあると思います」と明かす。「全日本大学駅伝でも、エース区間というより３区から６区の“つなぎ区間”と言われるところでかなり差が出た」と分析し、「復路のメンバーに奮起してもらえれば、（２０１０年度の）３冠した時から早稲田が優勝していないという問題を解決できると思います」と名セリフになぞらえて、力強く意気込んだ。