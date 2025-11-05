ドル円１５３．５５近辺、ユーロドル１．１４９０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤に向けて、ドル円は153.55近辺での取引。東京市場で下に往って来いとなったあと、前日終値153.67レベルをやや下回る水準に落ち着いている。三村財務官は「円ロングポジション、夏以降は縮小している」「主な懸念は為替の過度なボラティリティ、水準ではない」「金融政策は日銀に委ねられている」「ベッセント氏も金融政策が日銀に委ねられていると同意」などと述べている。市場は特段の反応を示さなかった。



ユーロドルは1.1480から1.1498までの狭いレンジで推移している。前日終値の1.1482レベルをわずかに上回る水準で揉み合っている。



USD/JPY 153.58 EUR/USD 1.1487

