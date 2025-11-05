『歴史人』や『DAIGOも台所』レシピ本の出版社、来年3月末で事業停止・清算へ 朝日放送GHD傘下のABCアーク
朝日放送グループホールディングス傘下で、出版事業などを手がけるABCアークは、5日までに同社サイトを通じ、2026年3月末で事業を停止し、会社清算手続きに入ると発表した。
【画像】『歴史人』ABCアーク事業停止のお知らせ（公式サイトより）
11月4日付で「事業停止のお知らせ」を掲載。「株式会社ABCアークは2026年3月31日を持ちまして、すべての事業を停止し、その後速やかに会社清算手続きに移行する方針を決定致しました」と明らかにした。
「2020年12月開業以来、雑誌『歴史人』の発行をはじめとする出版事業、地域創生事業を行ってまいりました。しかしながら、経営状況の悪化に加えて、今後も出版市場の急激な構造変化や原材料費の高騰などをはじめ当社を取り巻く環境は厳しく、経営改善の見込みは低いと判断し、誠に遺憾ながら上記の決定となりました」と説明。
「2026年3月31日までは、これまで通りの事業を継続してまいりますが、今回の決定につきましては何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。また、これまで、当社の出版物をご購読頂きました読者の皆様、また事業に携わって頂きました関係各位には多大なるご支援を頂き心より感謝申し上げます」とつづった。
同社は、歴史を題材にした雑誌『歴史人』を受け継いできたほか、ABCテレビ『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？』のレシピ本などを発行している。
