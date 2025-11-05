『ポツンと一軒家』（テレビ朝日系）が11月2日に放送され、山口県の山奥深くに建つ築135年の日本家屋と、子どもの大病を乗り越えた家族の強い絆が紹介された。

日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!? 衛星写真だけを手がかりにその地へと赴き、地元の方々からの情報をもとに、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫っていく同番組。

今回発見したのは、山口県の山奥深くに建つポツンと一軒家。捜索隊はまず最寄りの集落を目指した。まるで空に向かって進むような坂道を上りきると、美しい田園風景が広がる。そこで稲刈り中のトラクターを見つけ、声をかけた男性（33）に衛星写真を確認してもらうと、「ダム湖のさらに山奥にあるお宅です」と場所が判明。男性は、親切にも車で案内役を買って出てくれた。

ダム湖沿いの山道を奥深くへと進むと、赤い瓦ぶきの立派な日本家屋が見えてきた。敷地内には多くの自動車が駐車していて、捜索隊も「何かやってるのかな？」と疑問を投げかける。

捜索隊をにこやかに迎えてくれたのは、この家の長男（59）の妻（55）だった。彼女は心理カウンセラーとして働いており、8人ほどの参加者を集めて講座を行っている最中だった。

長男によると、この母屋は曾祖父が建てた築135年の建物。敷地は近くの山を含めて13代続く同家の所有であり、長男は13代目にあたるという。周囲の分家はすでに出ていて、灌漑用のダムの下には2軒が沈んでいるということだ。

母屋の縁側から見渡すことができるのは、「京都から庭師さんに来ていただいて造ったようだ」という見事な日本庭園。長男は、「僕らと母が見るだけではもったいないので、いろんな人に見ていただきたい」という思いから、時折、セミナーなどを開いていると語った。

父は7年前に他界し、現在は母（85）がデイサービスに通いながら住んでいる。長男が6キロ離れた自宅から毎日泊まり込みで、妻も仕事をしながら毎日通ってお世話をしている。

賑やかで笑顔が絶えない家族だが、実は過去に大きな困難があった。夫婦はともに中学校の教員だったが、三男が1歳の時に心臓の大きな病気がわかったことで、人生が一変した。

3歳で大手術を行い、成功したものの、妻は「心臓という場所なので、いろいろなケアが必要。教職を続けることよりも、その子の命を守ることを選んだ」と退職を決意。長男も、「妻ばかりでは大変だし、僕もできるだけ一緒にいたいなと。塾は学校より時間が拘束されないので、夕方から夜までの仕事を選んだ」と、転職した。

22歳になった三男は現在、家を出て水産大学校に通いながら、エビを使ったドレッシングを開発して起業するなどバイタリティ溢れる活動をしている。病気で苦しんだ経験から、「『同じ病気の人や医療従事者の希望になった』と小学校の頃から言われていた。闘病中にドレッシングをかけて病院食を美味しくしていたので、それが自分の人生を表す味だなと。病気がきっかけで表現できるものを持っておこうと思って、今こういう活動につながっている」と語った.

捜索隊は、長男夫婦の案内で、7年前に亡くなった父が1人で整備していたという裏山へ向かった。生前、「山の木で孫3人のお家は建てられるからね」と嬉しそうに話しながら、檜（ヒノキ）の木が生い茂る山を整備していた。

山を登って現れたのは、巨大な椎（シイ）の木だった。妻は、「大きいでしょう。森の主です」と誇らしげに紹介。樹齢は700年とされ、父は「奥にすごくでっかいやつがいるんだよ」と話していたという。父の愛情と努力によって守り継がれてきた「森の主」を前に、捜索隊は感動に包まれた。

困難を乗り越えた夫婦。長男は、「今、母と日々いられることが最高です」と語る。妻は、「子どもたちが『引き継ぎたい』と言っていて、自然な流れになったらいいなと。音楽イベントをしたり、いつかは宿泊できるようにしたらどうかなと、いろいろなことを試しています」と笑顔を見せた。（『ポツンと一軒家』より）