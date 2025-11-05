銀座コージーコーナーに″芋ほり″体験できるケーキがあるだと...！？「お芋スイーツ」3種類が11月から登場してるよ〜

銀座コージーコーナーは、2025年11月1日から全国の生ケーキ取扱店でお芋を使ったスイーツを販売しています。

お芋づくしだわ...

・芋ようかんショート

芋ようかんをサンドした、ずっしり食べ応えのあるショートケーキです。上面にはなめらかなさつまいもクリームを絞り、カラメルソースを絡めた蒸し芋をトッピング。どこを食べてもさつまいものおいしさを堪能することができます。

価格は594円。

販売期間は、11月1日から30日頃まで。

・沖縄県産紅芋のモンブラン

ねっとりした食感が特長の「沖縄県産紅芋」を使ったモンブランです。たっぷり絞った濃厚な甘みの紅芋あんと、爽やかな味わいのチーズクリームは相性抜群。土台に忍ばせた黒糖入りカスタードと、上面に飾った「かのこ豆」が良いアクセントになっています。

原材料の一部にはちみつが使用されているので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

価格は518円。

販売期間は、11月1日から2026年1月5日頃まで。12月22日や25日までは販売休止します。

・Let's芋ホリデイ

昨年好評だったスイーツが、さつまいもを増量して再登場！ スコップ型スプーンが付いた、"芋ほり"体験を楽しめるデコレーションケーキです。

ココアスポンジやさつまいもクリームで表現した芋畑に、カットしたさつまいもが5個うまっています。外側のフィルムははがさずに、付属のスコップを使ってさつまいもをほり当ててみて。

価格は1998円です。

販売期間は、11月1日から30日頃まで。

北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部