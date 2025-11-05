「こんなカクテル飲んだことない！」新感覚な味わいが楽しめるTAP COCKTAIL BARが渋谷にオープン
カクテルといえば大人の贅沢品。そんなイメージを覆し、若い世代を含め誰もが気軽に立ち寄れる場所を目指した「SummerFall TAP COCKTAILS」が、2025年10月30日に東京・渋谷にオープンした。
【画像】バリエーション豊富なカクテルに、明るくオープンな店内で、気軽に立ち寄りやすい※店内イメージ画像
日本酒イノベーター「WAKAZE」と、世界のバーランキング「World’s 50 Best Bars」にも選ばれた名バーテンダー・鈴木敦さんがコラボレーションし店舗化が実現。「WAKAZE」のスパークリング日本酒「SummerFall」をベースに鈴木さんがカクテルを考案。「SummerFall TAP COCKTAILS」でしか味わえないオリジナリティあふれる一杯を堪能できる。
■立ち寄りやすい“オープンな場”を目指した工夫
若年層を中心に飲酒量や頻度が減少し、飲まない選択も日常化。そんな若者もターゲットに、ノンアルコールカクテルや、炭酸あり/なしなど、さまざまなバリエーションのカクテルが提供されている。
通常はウォッカやテキーラ等でつくるカクテルも、SummerFallを使うことで軽やかになり、より飲みやすくなる。名バーテンダーが作る世界トップクオリティのカクテルが、900円から楽しめるのも魅力的だ。
さらにバーというと薄暗い店内を想像する人も多いと思うが、「SummerFall TAP COCKTAILS」は、照明が明るく外から中が見えるオープンなつくりなので、気軽に立ちよりやすい。
酔いすぎず、でもちゃんと飲んだ満足感を得られる。そして思わずSNSに投稿したくなる「映えカクテル」で、若者の心をぐっとつかんでいる。
■和フレーバー!?ここでしか堪能できない衝撃のカクテル
お店に入って、まず目に入るのが20種類のカクテルが記されたメニュー表だ。柚子やワサビ、紫蘇や和紅茶など、今までに飲んだことがないような日本由来のフレーバーが目を引く。20種類のカクテルのうち、炭酸ありが13種類、炭酸なしが6種類、ノンアルコールカクテルが1種類。アルコール度数は星1つで3〜5％ほど。ノンアルコールから本格派まで、20種類の多様なメニューから気分に合わせて選ぶことができる。
Wakocha Guava Spumoni(1200円)
和紅茶×グアバジュース。通常グレープフルーツで作られることが多いスプモーニだが、フルーティーさを含ませるためにグアバジュースが使われている。アルコール度数も低いため、気軽に楽しめるカクテルだ。
Shiso Gin Tonic(1200円)
見た目が特徴的な紫蘇のジントニック。紫蘇の香りをつけたジンにトニックウォーターをいれた、シンプルなカクテルだ。SummerFallのメインカラーでもあるBlueを添えた、ここでしか味わえない逸品である。
Corn Tea&Chill(900円)(ノンアルコール)
コーン茶と炭酸の組み合わせって合うの？と思ったが、だまされたと思って飲んでみてほしい。すっきりとしたコーン茶の味わいに爽快なスパークリングが合わさった、斬新でクセになるおいしさだった。
さらに「SummerFall TAP COCKTAILS」では、カクテルがタップから注がれる日本ではあまり見ない珍しい形式を採用。タップから注がれることによって見た目も味わいもよりフレッシュに楽しめる。
新感覚カクテルに出合えること間違いなし！「SummerFall TAP COCKTAILS」で贅沢なひと時を過ごしてみてはいかが。
■SummerFall TAP COCKTAILS 店舗概要
住所：東京都渋谷区宇田川町42-4
営業時間：17時〜翌25時(予定)
定休日：月曜日
文＝長谷川明莉
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
