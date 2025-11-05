B2静岡の増田啓介がベースフードとサプライヤー契約「普段から試合前の補食として食べている」

完全栄養食を開発・販売するベースフード株式会社は11月4日、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の”ベースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、ベルテックス静岡に所属する増田啓介とのサプライヤー契約を締結したことを発表した。

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、多様なシーンで完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れることで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開。滋賀レイクスの野本大智や富山グラウジーズの宇都直輝をはじめ、Bリーグのみならず様々なアスリートとも契約を結んでいる。新たに加わった増田への「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供するほか、各種活動への協力、「栄養とスポーツパフォーマンス」の啓蒙活動など、幅広く活動を共に展開していくという。

今回の発表に際し、増田は「こんにちは！Bリーグでバスケットボールをしています。増田啓介です！この度、ベースフードさんとサプライヤー契約を結ぶことになりました。普段から試合前の補食として食べているのですが、栄養価が高く、その上食べやすいのでとても便利です。この様な機会をいただきありがとうございます。いっぱい食べたいと思います！」とコメントを送った。