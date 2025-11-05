『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』のシーズン7が、11月6日22時よりNetflixにて独占配信。ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIをそれぞれ2週にわたって特集する。

今回は、ACEes密着の第1話と2話を配信。今年4月から8月にかけて行われた全国ツアー『ACEes Arena Tour 2025 PROLOGUE』の舞台裏を追うほか、メンバーたちが等身大の言葉で自身の半生や新グループ結成への思いを語る。

2025年2月結成のACEes。5人はデビューという夢に向かって、結成からわずか2カ月でアリーナツアーに挑み始めた。まずは公演の打ち合わせで、演出の梨本威温がACEesに求めたのは、“ガムシャラな姿”をファンへ届けること。5人はACEesとして約30曲のフォーメーションを覚えなければならないうえに、“ガムシャラさ”が際立つよう激しい振りにアレンジされたダンスのリハーサルにも挑戦。「えぐい！」と息を切らすACEesだが、オリジナル曲「Acing out」では“さらなる高い要求”が。メンバーの中で活動歴が最も短い深田竜生は「僕はツアーが初めて。皆と比べたら経験値もまだまだですし、毎日必死に生きています。僕がいることの意味をコンサートで見せていかないと」と意欲を燃やす。

練習と並行して演出面の話し合いも続くなか、作間龍斗は自分の意見を積極的に伝える。これまで彼はライブの演出に口を出すことがあまりなかったそうだが「モヤッとしたら言うようにしている。気になるようになっちゃったんです」とのこと。ACEes結成後、自身に起こった“心境の変化”を打ち明けていく。

また、浮所飛貴がジュニアの登竜門の劇場として知られるシアタークリエを訪ねて芸能人生を思い返す場面も。「僕が入所したのは14歳。すごく遅いんです」と、ステージに立つために奮闘した日々を語るほか、ファンから当時かけられた“ある言葉”が「本当に嬉しかった」と明かす。

那須雄登は、母校の中学校へ。もともと弁護士や検事になることを考えていた彼は、中3の夏休みから芸能活動にのめり込んでいったそう。その後、長らく進路に迷いながらも“この道”でやっていくと腹をくくった日”のエピソードを語る。一方、「子どもの頃は人見知りだった」という佐藤龍我は、自分の殻を破ってくれた地元のダンススタジオを訪問。恩師や子どもたちと交流していくほか、グループ再編を聞いた当時に触れ「俺たちはまだジュニアなんだって再認識した」「このままの流れでデビューするだろうなと、どこかで安心しきっていました」と率直な心境を告白。新生ACEesにかける思いを語っていく。

リハーサル終盤、最高のパフォーマンスを目指して自分たちを追い込むACEes。中にはお互いのことが「夢に出るようになった」というメンバーも。そして会場入りを翌日に控えた夜、取材スタッフが浮所へ「今夜はゆっくり休まないとね」と声をかけると、直前まで笑顔ではしゃいでいた浮所の表情が変化。彼が伝えた返事とは。

なお、今回のナレーションはKis-My-Ft2 宮田俊哉が担当。宮田は「ジュニアのACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの3組に優しく寄り添うようなナレーションができればいいなと思います。」とコメントしている。

・Kis-My-Ft2 宮田俊哉 コメント

Q.ナレーターのオファーを受けて

『RIDE ON TIME』は事務所に所属するタレントのほとんどがお世話になった番組なので、ぜひ恩返ししたいと思いました。また、夢に向かって頑張っているグループ⋯Kis-My-Ft2もそうですけど、ジュニアのACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの3組に優しく寄り添うようなナレーションができればいいなと思います。ここまで数本のナレーション収録を終えましたが、彼らが良いパフォーマンスをしている映像を見ると、かっこいいなと思うし、悔しいな、負けていられないなとも思いました。アイドルとして自分も“もう一段階”上がっていけると感じました。

Q.視聴者へメッセージ

こうして密着していただかないと、なかなか裏側のことはわからないと思います。そういった部分も含めて、皆様に応援していただけるきっかけになればいいなと。ぜひ、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIを応援してください！

