楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2025年11月5日は、FeliCa対応、Samsungのスマートウォッチ「Galaxy Watch7」がお得に登場しています。

なお、毎月5と0のつく日はさらにお得！本日は楽天カード利用でポイント4倍です。

■この記事で紹介している商品

Galaxy Watch7 44mm SM-L310NZGJXJP/SM-L310NZSJXJP 68,970円 （25%還元：11月11日9時59分まで）

3nmプロセッサによる高速処理やFeliCa対応によるスマート決済が可能なサムスンの「Galaxy Watch7」がお買い得！

Samsung（サムスン）のスマートウォッチ「Galaxy Watch7」は、3nmプロセッサによる高速処理やFeliCa対応によるスマート決済、そして洗練されたデザインが魅力。日常のルーティンを強力にサポートして、ヘルスケアから決済まで腕元で完結できるアイテムが25％ポイント還元とお買い得です。

本商品は、思わず目を惹く洗練されたデザインが特長で、ガラスのフローティングデザインとカラフルなステッチドットは洗練された印象を与え、フレームの質感が上品。スポーティでもフォーマルでもなじむ、汎用性の高いルックスです。

そして、このモデルの肝である3nmプロセッサが1日のルーティンを強力にサポート。前世代より処理能力が向上し、アプリ起動や操作感がよりスムーズに。最大40時間も連続で使える長時間バッテリーも魅力です。

FeliCa搭載で“手ぶらの自由”が広がる

非接触ICカードの技術方式であるFeliCaを搭載し、対応サービスを使えば、スマートフォンを取り出さずに支払いができるので、ランニング時も手ぶらでOK。改札もスマートに通過できます。

健康管理機能も強化されており、睡眠モニタリングや心拍数測定、ワークアウト記録などを自動でトラッキング。より精度が向上し、自身のコンディションを把握しやすくなりました。

IP68の防水防塵に対応し、水まわりや突然の雨でも安心して使えるのも嬉しいポイントです。

「Galaxy Watch7」は、パフォーマンスも利便性も進化したスマートウォッチ。ヘルスケアから決済、日々のスタイルまで、腕元で完成する未来がここにあります。

