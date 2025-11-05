幅広設計で足元ゆったり！【ニューバランス】のスニーカーがAmazonで販売中！
スリムなフォルムに、ステッチングとビッグNロゴが印象的な「430」が新登場。アイローとサドル部のNロゴが一体化したサポートパーツを採用し、紐を縛ることで甲周りをしっかりサポート。軽量性に優れるEVAミッドソールをグラウンドコンタクトタイプにすることで、地面との設置感のある柔らかい足裏感覚を実現。200g以下という抜群の軽さが、健康維持の運動から普段履き、通勤、通学まで幅広く足元をサポートする。
軽量EVAミッドソールと地面との接地感を高めた設計で、足裏に優しい快適な履き心地を実現している。
ビッグなロゴとステッチデザインが特徴的で、スタイリッシュさとサポート性を兼ね備えている。
幅広4E設計により、足への圧迫感が少なく、長時間の歩行でも快適さが持続する。
わずか200g未満の軽さで、通勤や通学、ウォーキングなど日常の様々なシーンに対応する万能モデルとなっている。
