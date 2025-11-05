12月5日より全国公開されるアニメーション映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』の場面写真が公開された。

終戦80年の節目である2025年に公開される本作は、太平洋戦争中、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペリリュー島の戦い」と、終戦を知らず2年間潜伏し、最後まで生き残った34人の兵士たちを描いたアニメーション映画。『ヤングアニマル』（白泉社）で連載され、第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した武田一義による同名漫画が原作となる。心優しい漫画家志望の主人公・田丸均役で板垣李光人が主演を務め、田丸の頼れる相棒・吉敷佳助を中村倫也が演じる。

太平洋戦争末期の昭和19年、南国の美しい島・ペリリュー島。そこに、21歳の日本兵士・田丸はいた。漫画家志望の田丸は、その才を買われ、特別な任務を命じられる。それは亡くなった仲間の最期の勇姿を遺族に向けて書き記す「功績係」という仕事だった。9月15日、米軍におけるペリリュー島攻撃が始まる。襲いかかるのは4万人以上の米軍の精鋭たち。対する日本軍は1万人。繰り返される砲爆撃に鳴りやまない銃声、脳裏にこびりついて離れない兵士たちの悲痛な叫び。隣にいた仲間が一瞬で亡くなり、いつ死ぬかわからない極限状況の中で耐えがたい飢えや渇き、伝染病にも襲われる。日本軍は次第に追い詰められ、玉砕すらも禁じられ、苦し紛れの時間稼ぎで満身創痍のまま持久戦を強いられていく。田丸は正しいことが何か分からないまま、仲間の死を、時に嘘を交えて美談に仕立てる。そんな彼の支えとなったのは、同期ながら頼れる上等兵・吉敷だった。2人は共に励まし合い、苦悩を分かち合いながら、特別な絆を育んでいく。最後まで生き残った日本兵はわずか34人。過酷で残酷な世界でなんとか懸命に生きようとした田丸と吉敷。若き兵士2人が狂気の戦場で見たものとは。

公開された計13点の場面写真では、主人公・田丸（CV：板垣李光人）と、頼れる相棒・吉敷（CV：中村倫也）の2人の固い絆が垣間見えるシーンや、アメリカ軍からの激しい銃撃を受ける日本軍、そして美しき楽園が激戦の末、まるで地獄のような血の海と化した様子まで、熱き友情や生々しさ溢れる戦場描写など、本作の見どころが切り取られている。断崖絶壁の崖をお互いに支え合いながら登り、満点の星空の下でシャボン玉を吹く吉敷とそれを穏やかに見守る田丸の姿は、過酷な環境下を懸命に生き抜く若き青年たちの何物にも変えられない友情を感じさせる一方、夜間の銃撃の中を決死の表情で突き進む日本兵たちからは、甚大な被害を生み出した凄惨なる戦場の様子が垣間見える。加えて、島田少尉（CV：天野宏郷）から功績係に任命される田丸や、豪雨の中の戦闘で田丸を救うべく鬼気迫る表情でアメリカ兵に襲いかかる吉敷など、それぞれの生き様や個性を感じさせるカットも確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）