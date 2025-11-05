11月5日、女優の永野芽郁が自身11作目となるカレンダー『永野芽郁オフィシャルカレンダー2024』が12月13日に発売されることがわかった。同日には、表紙と特典カットも公開され、話題となっている。

「本作のテーマは、『一緒に過ごす“春夏秋冬”』。公開されたビジュアルでは、春はピンクのジャケットとバンダナを着用した姿や、夏はヨーヨーを手に涼やかな浴衣を着た装いを披露。秋はシックな装い、冬はニットスタイルを披露し、四季折々を感じられるカットになっています」（芸能ジャーナリスト）

さらにこのカレンダーは、永野から「来年もファンの皆さんと共に歩んでいきたい」というメッセージが込められており、ファンへの感謝が込められた作品になっている。カレンダー発売が発表されると、ファンからは歓喜の声が上がる一方、やはり拒否感を覚える人は多いようだ。《どの面下げて出てきてんの》《こんな時にカレンダー出すなんて》など、厳しい指摘がなされている。

4月中旬に俳優・田中圭との不倫疑惑が報道されてから7カ月が経った。現在、公に出てくることはほぼない状態だが、前出の芸能ジャーナリストによると水面下では復帰に向けた動きが進んでいるという。

「永野さんが出演するNetflixの大型作品の年内クランクインが明らかになっています。この企画については不倫報道前から進んでいたようで、4月に報道を受けて内部で協議が行われたそうです。しかし、民放とは違ってリスクが少ないことを考慮し、キャスティングを続行することとなったといいます」

そんな大型作品は、2カ月ほどかけて撮影する予定とされており、配信期間は2026年の冬から2027年の春頃になるという。

「7月中旬には、主演映画『かくかくしかじか』がカナダ・モントリオールで開催された『第29回ファンタジア国際映画祭』に正式招待され、永野さんは原作者の東村アキコさんとともに登壇しました。その時の報告を投稿した後、Instagramは停止状態。ただ、カレンダー発売は、今後の復帰が迫っていることを意味しているはずです」（前出・芸能ジャーナリスト）

画面で動く永野芽郁が見られる日は近そうだ。