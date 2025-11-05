エレコムが上位を独占！ モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2025/11/5
「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）
2位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）
3位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）
3位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
5位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
5位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
7位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）
8位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）
9位 Baseus EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W
EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W（Times Innovation Technology）
10位 薄型コンパクトモバイルバッテリー (5000mAh/3A/CX1+AX1) ホワイト
DE-C45-5000WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）
2位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
3位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）
3位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
5位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
5位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
7位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）
8位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）
9位 Baseus EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W
EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W（Times Innovation Technology）
10位 薄型コンパクトモバイルバッテリー (5000mAh/3A/CX1+AX1) ホワイト
DE-C45-5000WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。