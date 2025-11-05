薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック

　「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック

DE-C44-10000BK（エレコム）

2位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)

DE-C44-10000WF（エレコム）

3位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー

DE-C44-10000BU（エレコム）

3位　PowerCore 10000 PD 25W

A1246N11（Anker）

5位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック

A1388N11（Anker）

5位　MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック

A1664N11（Anker）

7位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック

A1653N11（Anker）

8位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト

A1653N21（Anker）

9位　Baseus EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W

EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W（Times Innovation Technology）

10位　薄型コンパクトモバイルバッテリー (5000mAh/3A/CX1+AX1) ホワイト

DE-C45-5000WH（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。