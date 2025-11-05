「生涯最高のひとつ」「とんでもない」日本代表DFをぶち抜く！トッテナムCBの衝撃独走弾に元英代表MFが驚愕！指揮官も仰天「メッシが変身したみたいだ」
自陣のペナルティエリア付近から、一気にドリブルで敵陣のペナルティエリアまで突き進み、そのままシュートを決める。チャンピオンズ・リーグでこのようなゴールを決めれば、世界を驚かせるのは当然だ。しかも、決めたのがCBとあればなおさらだろう。
11月４日に行われたコペンハーゲン戦で、トッテナムのミッキー・ファン・デ・フェンがゴラッソを決めた。２点を先行しながらも退場者を出し、チームが数的不利に陥っていたなかでの貴重な３点目となるゴールだ。
日本代表DFの鈴木淳之介らコペンハーゲンの選手を次々に抜き去ってのスーパーゴールに、トーマス・フランク監督も脱帽だ。英公共放送『BBC』によると、指揮官は「リオネル・メッシがファン・デ・フェンに変身したみたいだ」と、オランダ代表DFを称賛した。
本人は『TNT Sports』で「ドリブルを初めて、相手が捕まえてくるか見てみようと思ったら、捕まえられなかった」と話している。
「良い感じだったし、スプリントで良い気分だった。このままいけると思ったんだ」
元イングランド代表MFのオーウェン・ハーグリーブスは、TNT Sportsで「生涯最高というようなゴールのひとつだ」と絶賛した。
「まるで相手選手がいないかのように抜き去っていった。力強さを保ち、フィニッシュまで。とんでもないよ。シーズン最高のゴールだね。ゲームオーバーだ」
BBCによると、オランダ代表DFのゴールは同じトッテナムでソン・フンミンが2019年12月に決めたゴールと比較されているとのこと。プレミアリーグのバーンリー戦で、同じように自陣ボックス付近からドリブルで複数選手を抜き去り、そのままシュートを決めた一発だ。
ソンのゴールは、シーズンベストゴールに与えられるプスカシュ賞に選ばれた。ハーグリーブスが言うように、ファン・デ・フェンのゴラッソも受賞なるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表DFをぶち抜いた衝撃の独走弾
