¡¡¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢2026Ç¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤ä¸òÎ®Àï¤Ê¤É¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥»¤Ï3·î27Æü¤Ëµð¿Í¡½ºå¿À¡¢DeNA¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¹Åç¡½ÃæÆü¤Ç³«Ëë¤·¡¢¸òÎ®Àï¤ò´Þ¤á³ÆµåÃÄ143»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤Ï5·î26Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢³ÆµåÃÄ¤¬°ã¤¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤È3»î¹ç¤º¤Ä¡¢·×18»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ï7·î28Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢Æ±29Æü¤ËÉÙ»³»ÔÌ±µå¾ì¤Ç³«ºÅ¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï10·î10Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ±24Æü¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¥»¤Ï24Ç¯¤Î¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤Ë³«Ëë¥«¡¼¥É¤Î³«ºÅ¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£2°Ìºå¿À¤Ï¹Ã»Ò±à¤¬¹â¹»Ìîµå¤ÎÁªÈ´Âç²ñ»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ç¼Âà¡¢4°Ì¤Î¹Åç¤Ë¸¢Íø¤¬°Ü¤Ã¤¿¡£