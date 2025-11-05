LE SSERAFIM、初の東京ドーム公演をABEMAで無料生中継 特別番組配信も決定
【モデルプレス＝2025/11/05】ABEMA（アベマ）では、5人組ガールグループ・LE SSERAFIM初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME』の2日目の公演を、11月19日午後5時より国内独占・無料生中継することが決定。
同公演は、LE SSERAFIMが5月から6月にかけて全4都市9公演で開催したワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のアンコール公演。アンコール公演は11月18日、19日の2日間にわたって東京ドームにて開催されることが決定し、2日目の11月19日公演を、ABEMAで国内独占・無料生中継する。
LE SSERAFIMはKIM CHAEWON（キム・チェウォン）、SAKURA（サクラ）、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）、KAZUHA（カズハ）、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）からなる5人組で、BTSなどのグローバルアーティストを多数輩出するHYBE MUSIC GROUPレーベルであるSOURCE MUSICが手掛けるガールグループ。グループ名は「IM FEARLESS」（私は恐れない）のアナグラムで、「世の中の視線に揺らぐことなく、恐れずに前に進む」という自己確信と強い意志が込められている。2022年5月にデビューをしてから実力と人気を証明し続け、数々の楽曲がヒットを記録。世界中から熱い注目を集めている。
そんなLE SSERAFIM初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』は、2025年4月の仁川公演を皮切りにスタートし、日本の4都市（名古屋・大阪・北九州・さいたま）と、台北・香港・マニラ・バンコク・シンガポール、そしてシカゴやサンフランシスコなど北米地域を含む合計18都市27公演を開催。日本公演は、全4都市9公演で約11万人を動員し、特にさいたま公演では「DIFFERENT」初披露や14人のダンサーを含む大規模な演出など、より一層スケールアップした演出で大きな話題を呼んだ。
日本公演のアンコール公演の開催場所となる東京ドームは、LE SSERAFIMがデビュー当初から目標として掲げてきた夢の舞台。メンバーはもちろん、FEARNOT（ファンの総称）にとっても待望となる“初東京ドーム公演”2日目の様子は、11月19日午後5時より、ABEMAにて国内独占・無料生中継される。
また、東京ドーム公演の開催を目前とした11月15日には、LE SSERAFIMの魅力を語る特別番組の無料配信も決定。番組にはFEARNOTである、あの人物が登場？詳細は後日、ABEMAの公式SNS等で公開される。（modelpress編集部）
◆LE SSERAFIM、東京ドーム公演を無料生中継
◆LE SSERAFIM、東京ドーム公演目前に特別番組配信決定
