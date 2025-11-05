ガバッと着るだけ！【ZARA】40・50代のための「サマ見えワンピ」

おしゃれして出かけたいのに、コーデを考える時間がない……。そんなときに備えて、一枚でサマ見えが狙えるワンピースを持っていると頼りになります。ミドル世代らしい上品な着こなしに仕上げるなら、ドレープ感やキュッと締まったウエストデザインが魅力の【ZARA（ザラ）】のワンピースがおすすめです。

美しいドレープディテールで洗練見え

【ZARA】「ZW COLLECTION ドレープミディワンピース」\15,990（税込）

ウエストのドレープディテールがエレガントな雰囲気を醸し出すワンピース。ストンと落ちる細身のシルエットやゴールデンブラウンカラーも、上品見えをサポートします。羽織物をプラスしやすく、ジャケットを羽織って、クラシカルに仕上げるのもおすすめ。お仕事シーンにもマッチしそうです。

上品なプリーツ × ウエストマークで今っぽコーデに

【ZARA】「プリーツミディワンピース ZW COLLECTION」\13,590（税込）

プリーツディテールが華やかで、女性らしい雰囲気のワンピース。ウエストマークでキュッと絞ったメリハリのあるシルエットが、旬の着こなしに導いてくれます。深いVネックも特徴で、ほんのり色っぽさもまとえそう。アクセサリーや存在感のある小物を合わせて、リュクスに仕上げてみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M