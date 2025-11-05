LE SSERAFIMウンチェ、ミニ丈レザートップスで美ウエスト大胆見せ「完璧なプロポーション」「引き締まってて憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が11月5日、自身のInstagramを更新。ウエストラインが際立つ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
ウンチェは黒のショート丈レザートップスにピンクのボトムスを合わせたスタイリッシュな衣装姿を投稿。髪をまとめて存在感のあるフープピアスでクールな印象を演出し、引き締まった美しいウエストを披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「引き締まってて憧れ」「クールでかっこいい」「完璧なプロポーション」「オーラすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆LE SSERAFIMウンチェ、美しいウエストラインを披露
◆LE SSERAFIMウンチェの投稿に反響
