ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。WSでMVPを獲得した山本由伸投手が来ていた一着に米記者は「これまでで一番」と魅了されている。

山本はキャップを被り、黒のパンツと白いスニーカーを合わせたスタイル。注目を浴びたのは黒地のジャケットに金色のワールドシリーズチャンピオン刺繍が輝く一着だった。バックには「LOS ANGELES DODGERS」のロゴが入っている。NIKEの特製ジャケットのようで、契約する選手とデーブ・ロバーツ監督が着用していた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は自身のXで実際の映像を公開。文面には、「ヨシノブ・ヤマモトの黒と金のワールドシリーズチャンピオンジャケットは、これまでで一番ヤバいアイテム。一般発売されるかわからないけど、とにかく最高だ」と絶賛していた。

山本はジャースタジアムでのスピーチで、「Buenas tardes（こんにちは）」とまずスペイン語で挨拶。英語で「チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフたち、そしてファンのみなさん、ありがとうございます！ 私たちは一緒に成し遂げました。I love Dodgers！ I love Los Angeles！」と感謝を口にしていた。

山本は今季レギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマークし、ポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45と、エースとして大活躍。ナ・リーグのサイ・ヤング（CY）賞最終候補3人にも選出された。



（THE ANSWER編集部）