コラボ新作！「Maison de FLEUR×ミッキー＆ミニー」パステルカラーの人気バッグが登場
ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」とコラボレーションした新作アイテムを、11月18日（火）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。ECサイトでは11月11日（火）から先行発売を行う。
今回は11月18日のミッキーとミニーの誕生日を記念したコレクションで、パステルカラーとふわふわ素材の新作アイテム全7型がラインアップする。
丈夫なキャンバス生地にふわふわのパッチワーク刺繍をあしらった「リボントートバックﾞ」（8800円）は、ミッキーマウスはアイボリー、ミニーマウスはライトピンクのカラーで、両サイドにシフォンリボンがついている。
ラメリボンがついたフェイスモチーフの「チャーム」（4950円）もお目見えする。
ふわもこ素材の、ミッキーの「ズボンポーチ」（4500円）とミニーの「リボンポーチ」（4500円）、ミッキーの形をしたビジューやラメリボン、パールの「ビジューリボンチャーム」（3700円）も登場する。
Maison de FLEURの「ミッキー＆ミニー」の新作コレクションは、11月18日（火）から全国のMaison de FLEUR各店舗とECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで発売。ECサイトでは11月11日（火）午前11時から先行発売する。価格は税込み。