ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」とコラボレーションした新作アイテムを、11月18日（火）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。ECサイトでは11月11日（火）から先行発売を行う。

Maison de FLEURから「ミッキー＆ミニー」の新作コレクションが登場

今回は11月18日のミッキーとミニーの誕生日を記念したコレクションで、パステルカラーとふわふわ素材の新作アイテム全7型がラインアップする。

丈夫なキャンバス生地にふわふわのパッチワーク刺繍をあしらった「リボントートバックﾞ」（8800円）は、ミッキーマウスはアイボリー、ミニーマウスはライトピンクのカラーで、両サイドにシフォンリボンがついている。

Mickey Mouse「リボントートバックﾞ」（カラー：Ivory 8800円）

Minnie Mouse「リボントートバックﾞ」（カラー：Light Pink 8800円）

ラメリボンがついたフェイスモチーフの「チャーム」（4950円）もお目見えする。

Mickey Mouse「チャーム」（カラー：Light Gray 4950円）

Minnie Mouse「チャーム」（カラー：Light Beige 4950円）

ふわもこ素材の、ミッキーの「ズボンポーチ」（4500円）とミニーの「リボンポーチ」（4500円）、ミッキーの形をしたビジューやラメリボン、パールの「ビジューリボンチャーム」（3700円）も登場する。



Maison de FLEURの「ミッキー＆ミニー」の新作コレクションは、11月18日（火）から全国のMaison de FLEUR各店舗とECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで発売。ECサイトでは11月11日（火）午前11時から先行発売する。価格は税込み。

Mickey Mouse「ズボンポーチ」（カラー：Light Blue 4500円）

Minnie Mouse「リボンポーチ」（カラー：Light Pink 4500円）