Maison de FLEURから「ミッキー＆ミニー」の新作コレクションが登場

　ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」とコラボレーションした新作アイテムを、11月18日（火）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。ECサイトでは11月11日（火）から先行発売を行う。

　今回は11月18日のミッキーとミニーの誕生日を記念したコレクションで、パステルカラーとふわふわ素材の新作アイテム全7型がラインアップする。

　丈夫なキャンバス生地にふわふわのパッチワーク刺繍をあしらった「リボントートバックﾞ」（8800円）は、ミッキーマウスはアイボリー、ミニーマウスはライトピンクのカラーで、両サイドにシフォンリボンがついている。

Mickey Mouse「リボントートバックﾞ」（カラー：Ivory　8800円）
Minnie Mouse「リボントートバックﾞ」（カラー：Light Pink　8800円）

　ラメリボンがついたフェイスモチーフの「チャーム」（4950円）もお目見えする。

Mickey Mouse「チャーム」（カラー：Light Gray　4950円）
Minnie Mouse「チャーム」（カラー：Light Beige　4950円）

　ふわもこ素材の、ミッキーの「ズボンポーチ」（4500円）とミニーの「リボンポーチ」（4500円）、ミッキーの形をしたビジューやラメリボン、パールの「ビジューリボンチャーム」（3700円）も登場する。

　Maison de FLEURの「ミッキー＆ミニー」の新作コレクションは、11月18日（火）から全国のMaison de FLEUR各店舗とECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで発売。ECサイトでは11月11日（火）午前11時から先行発売する。価格は税込み。

Mickey Mouse「ズボンポーチ」（カラー：Light Blue　4500円）
Minnie Mouse「リボンポーチ」（カラー：Light Pink　4500円）
Mickey Mouse「ビジューリボンチャーム」（カラー：Light Gray/Light Pink　3700円）