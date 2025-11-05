LE SSERAFIM初の東京ドーム公演、ABEMA生中継決定 事前番組には“あのFEARNOT”が登場
5人組グループ・LE SSERAFIMが、18日、19日の2日間にわたって、初の東京ドーム公演である『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』を開催する。2日目の19日公演が、ABEMAにて午後5時から国内独占・無料生中継されることが5日、発表された。
【写真】ユーモアあふれる写真がたくさん！「WEIRD GARLIC」バージョンのソロショット＆全員ショット
LE SSERAFIMはKIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEからなる5人組。BTSなどのグローバルアーティストを多数輩出するHYBE MUSIC GROUPレーベルであるSOURCE MUSICが手掛ける。グループ名は「IM FEARLESS」（私は恐れない）のアナグラムで、「世の中の視線に揺らぐことなく、恐れずに前に進む」という自己確信と強い意志が込められている。2022年5月にデビューをし、実力と人気を証明し続け、数々の楽曲がヒットを記録。世界中から熱い注目を集めている。
初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'』は、今年4月の仁川公演を皮切りにスタートし、日本の4都市（愛知・名古屋、大阪、福岡・北九州、埼玉・さいたま）、台北、香港、マニラ、バンコク、シンガポール、シカゴ、サンフランシスコなど北米地域を含む合計18都市27公演を開催。日本公演は、全4都市9公演で約11万人を動員し、特にさいたま公演では「DIFFERENT」初披露や14人のダンサーを含む大規模な演出など、より一層スケールアップした演出で大きな話題を呼んだ。
日本公演のアンコール公演の開催場所となる東京ドームは、LE SSERAFIMがデビュー当初から目標として掲げてきた夢の舞台。メンバーはもちろん、FEARNOT（ファンネーム）にとっても待望となる。
また、東京ドーム公演の開催を目前とした15日には、LE SSERAFIMの魅力を語る特別番組の無料配信も決定。番組にはFEARNOTである“あの人物”が登場する。
